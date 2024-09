Gratta e vinci, il bello della diretta: è successo davanti a tutti

Gratta e vinci, è tutto vero: quello che stiamo per raccontarvi è accaduto sul serio, per quanto impossibile possa sembrare.

Certe storie sono immortali. Destinate, per i dettagli che le hanno connotate, ad essere tramandate per anni e anni, forse addirittura decenni. Come quella di Bill Morgan, ad esempio, un uomo al quale è accaduto qualcosa di assolutamente straordinario. Qualcosa di unico in tutto e per tutto, al punto che potreste non credere ai dettagli della vicenda che cercheremo di raccontarvi in ogni suo singolo dettaglio.

Iniziamo col dire che questa storia arriva da molto lontano, in tutti i sensi. In primo luogo perché i fatti narrati sono accaduti in Australia, in secondo luogo perché non è una vicenda fresca. Risale bensì alla fine degli anni Novanta, ma a tal proposito vale, per l’appunto, il discorso di cui parlavamo pocanzi: questa storia, scoprirete a breve perché, è immortale. Talmente pazzesca che sarebbe un peccato se si perdesse nel tempo.

Quando la fortuna ha bussato alla sua porta, Bill Morgan era reduce da un periodo che definirlo nero non renderebbe bene l’idea di cosa abbia passato. Lavorava come camionista ed era rimasto gravemente ferito in un incidente stradale. Inizialmente aveva riscontrato dei problemi al cuore, ma in seguito la sua situazione si è aggravata: ha avuto una reazione allergica al farmaco che gli stavano somministrando per curare la patologia cardiaca e, infine, ebbe un infarto.

Gratta e vinci, altro che finzione: è tutto vero

L’uomo è clinicamente morto per 14 minuti; una volta rianimato è entrato in coma e ci vollero parecchi giorni perché si riprendesse. Oggi sta bene, benissimo.

#notizia #australia #lotteria #fortuna #fortunato ♬ suono originale – TML @tmlplanet Bill Morgan è stato soprannominato “l’uomo più fortunato del mondo” e non solo per aver vinto due volte alla lotteria. Siamo nel 1999, a Melbourne, in Australia. Dopo un brutto incidente, Bill viene dichiarato morto per 14 minuti. Finisce in coma e le speranze che si salvi sono quasi pari a zero, tanto che i medici propongono di staccare le macchine per porre fine alla sua sofferenza. Poi, improvvisamente, dopo dodici giorni, Bill riapre gli occhi come se niente fosse e senza alcuna conseguenza. Un vero miracolo, che di lì a poco Bill festeggia chiedendo alla fidanzata storica di sposarlo. Un giorno, sentendosi pervaso da quella fortuna che gli ha salvato la vita, acquista un Gratta&Vinci e si aggiudica un’automobile del valore di 17.000 dollari, una vincita che gli vale anche l’interesse della piccola emittente tv locale. Proprio durante un’intervista, un giornalista, per gioco, allunga a Bill un nuovo Gratta&Vinci, invitando l’uomo a grattarlo in diretta. Ciò che accade ha dell’incredibile: Bill vince di nuovo, questa volta ben 250.000 dollari. Sono passati diversi anni da allora. Oggi il camionista fortunato ha 60 anni e vive sempre in Australia. Commuove il fatto che con parte dei soldi vinti abbia voluto realizzare il suo sogno di bambino: comprare un cavallo. (Fonte: BBC / Virgilio) #tmlplanet



Soprattutto perché, un anno dopo quel terribile incidente, la vita gli ha sorriso. 12 mesi dopo essersi risvegliato era in procinto di sposarsi, aveva trovato un nuovo lavoro e aveva perfino vinto una Toyota Corolla grazie ad una Lotteria locale. La sua storia era talmente incredibile che un’emittente televisiva pensò bene di seguirlo per un giorno e di “inscenare” la vincita dell’auto da parte dell’uomo che aveva visto in faccia la morte ma che subito era tornato in piedi.

E proprio durante quella diretta televisiva, mentre fingeva di aver vinto quella Toyota, accadde qualcosa di impensabile. Morgan ha scoperto, una volta grattatane la patina, di aver vinto 250mila dollari. Il video di quel momento pazzesco circola ancora oggi sul web e non ci sorprende che sia così: è pur sempre un filmato che testimonia che, una volta toccato il fondo, si può solo che risalire.