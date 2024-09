Clamoroso Verstappen va alla Mercedes: “Possibilità concreta”

Clamoroso Verstappen: il campione del mondo in carica che rischia di perdere il titolo potrebbe andare alla Mercedes. Situazione clamorosa

Sembrava essere avviato senza nessun problema alla conquista del quarto titolo mondiale di fila. La sua Red Bull rimaneva di un’altra categoria e lui ha iniziato esattamente come aveva chiuso l’anno scorso: vincendo senza particolari pensieri. Poi le cose sono cambiate e adesso Max Verstappen rischia davvero di essere superato.

Sì, il vantaggio rispetto al primo inseguitore che al momento guida anche la macchina migliore, quel Lando Norris dentro la McLaren, è ancora importante. Ma i problemi della Red Bull sono sotto gli occhi di tutti e anche l’atteggiamento di Max che viene fuori durante le gare con gli audio tra lui e il box indicano un certo malessere che sembra essere difficile da contenere. E, in tutto questo, arriva anche un annuncio clamoroso nel bel mezzo della stagione che potrebbe mettere ancora più in difficoltà la sua corsa al titolo. Andiamo a vedere, insomma, da uno che è ben informato sui fatti visto che ci è dentro, che cosa potrebbe succedere.

Verstappen alla Mercedes, ecco lo scenario

Durante il podcast Red Flags, Guenther Steiner, il team principal della Haas, ha condiviso una rivelazione interessante riguardo a Max Verstappen. “C’è una possibilità concreta che Max possa fare questo passo in futuro” ha commentato Steiner, riferendosi al fatto appunto di un suo passaggio in Mercedes. “Sappiamo che in passato ha guardato con interesse alla Mercedes e ora non è del tutto soddisfatto della sua situazione attuale”.

“Max ha accesso a molte informazioni sullo sviluppo dei motori di Red Bull per il prossimo anno,” ha detto ancora Steiner, “e probabilmente avrà modo di conoscere anche i piani di Mercedes, se Toto Wolff decidesse di corteggiarlo. In quel caso, potrebbe fare una scelta basata su fatti concreti, e non su semplici speranze”. Insomma, uno scenario incredibile con l’olandese che potrebbe andare a prendersi la monoposto che non è più libera, quella di Hamilton, visto che è stato confermato Antonelli, italiano. Ma tutto potrebbe cambiare, senza dubbio, se di mezzo c’è Max.