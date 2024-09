I pronostici di domenica 8 settembre: Nations League e Serie C

I pronostici di domenica 8 settembre, ci sono in programma altre nove partite di Nations League e la Serie C italiana.

Cristiano Ronaldo non ha ancora alcuna intenzione di arrendersi: nonostante l’ultimo Europeo disastroso, CR7 si è ripresentato come se nulla fosse alla guida della nazionale portoghese ed è riuscito anche a segnare nella vittoria all’esordio in Nations League contro la Croazia. Un nuovo successo del Portogallo contro la Scozia è altamente probabile.

Vittoria interna alla portata anche per la Croazia contro la Polonia, che potrebbe fare a meno di Lewandowski uscito malconcio dalla scorsa partita vinta in extremis in Scozia grazie a un calcio di rigore di Zalewski.

I pronostici sulle altre partite

Svizzera-Spagna sarà la sfida tra due deluse della prima giornata: gli elvetici hanno perso in Danimarca e hanno finito la partita in nove per le espulsioni di Elvedi e Xhaka che non saranno disponibili per questo match contro i campioni d’Europa in carica che cercano i primi tre punti dopo lo scialbo 0-0 in Serbia.

Non sembra in discussione la vittoria interna della Slovacchia sull’Azerbaigian, probabile goleada per la Svezia contro l’Estonia: oltre al bomber del Newcastle Isak gli scandinavi possono contare sullo scatenato Gyökeres, sette gol e tre assist in cinque partite giocate con lo Sporting CP e un gol e due assist contro l’Azerbaigian.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Spagna vincente o pareggio e almeno due gol complessivi in Svizzera-Spagna, Nations League, ore 20:45

Vincenti

Slovacchia (in Slovacchia-Azerbaigian, Nations League, ore 18:00)

(in Slovacchia-Azerbaigian, Nations League, ore 18:00) Croazia (in Croazia-Polonia, Nations League, ore 20:45)

(in Croazia-Polonia, Nations League, ore 20:45) Portogallo (in Portogallo-Scozia, Nations League, ore 20:45)

(in Portogallo-Scozia, Nations League, ore 20:45) Benevento (in Benevento-Potenza, Serie C, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Danimarca-Serbia , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Croazia-Polonia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Svizzera-Spagna, Nations League, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Danimarca-Serbia , Nations League, ore 18:00

, Nations League, ore 18:00 Svizzera-Spagna, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Bulgaria-Irlanda del Nord, Nations League, ore 18:00