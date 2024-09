Svizzera-Spagna, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Svizzera-Spagna è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Ripartire dopo la vittoria di un trofeo non è mai semplice. Nel deludente pareggio con la Serbia, però, non si è vista alcuna sindrome da pancia piena: la Spagna campione d’Europa in carica di occasioni per passare in vantaggio a Belgrado ne ha avute tante ma non è riuscita a sfruttarle. Ciò che è mancata alla selezione di Luis De La Fuente è stata la concretezza sotto porta. Nonostante i 21 tiri totali verso la porta difesa da Rajkovic la Roja si è dovuta accontentare di un punto nell’infuocato Marakana (0-0) nell’esordio in Nations League 24-25.

Spagna che è dunque costretta subito ad inseguire: al comando della classifica del gruppo 4 di Lega A adesso c’è la Danimarca, che all’esordio si è imposta 2-0 sulla Svizzera al Parken in una gara caratterizzata da ben 2 espulsioni. Gli elvetici hanno chiuso addirittura in 9 uomini per via delle espuslioni di Elvedi e di capitan Xhaka.

Nonostante l’inferiorità numerica la selezione rossocrociata ha resistito fino a 10 minuti dalla fine, quando a sbloccare il risultato c’ha pensare l’esterno di proprietà del Lecce, Dorgu. A Ginevra la squadra di Murat Yakin tenterà di ritrovare lo spirito dell’Europeo, quello che gli ha permesso di spingersi fino ai quarti e di andare a un passo dall’eliminare una big come l’Inghilterra. Svizzera e Spagna non si affrontano proprio dall’ultima Nations League: nella fase a gironi entrambe ebbero la meglio in trasferta (all’andata la Roja la spunto 1-0 in terra elvetica, al ritorno invece i rossocrociati fecero il colpaccio tornando a battere la Spagna dopo 12 anni.

Come vedere Svizzera-Spagna in diretta tv e in streaming

La sfida tra Svizzera e Spagna è in programma domenica alle 20:45 allo Stade de Genève, in Svizzera. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “Multigol 2-4” è quotato a 1.50 su Goldbet e Lottomatica e a 1.57 su Snai. La vittoria della Spagna è quotata invece a 1.70 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

La Spagna riuscirà a costruire diverse occasioni da gol anche a Ginevra ma stavolta sarà verosimilmente più concreta: almeno un gol la selezione di De La Fuente dovrebbe realizzarlo senza problemi. La Roja conquisterà dunque i primi tre punti in un match in cui anche i padroni di casa con ogni probabilità andranno a segno. Stuzzica l’opzione Multigol 2-4.

Le probabili formazioni di Svizzera-Spagna

SVIZZERA (3-4-3): Kobel; Wuthrich, Akanji, Rodríguez; Widmer, Freuler, Zakaria, Aebischer; Rieder, Embolo, Vargas.

SPAGNA (4-3-3): Raya; Carvajal, Laporte, Le Normand, Grimaldo; Fabian Ruiz, Zubimendi, Pedri; Yamal, Dani Olmo, Nico Williams.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2