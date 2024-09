Danimarca-Serbia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Danimarca-Serbia è una partita valida per la seconda giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca domenica alle 18:00: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Dopo la prima giornata al primo posto nel gruppo 4 di Lega A c’è la Danimarca, l’unica ad aver conquistato i 3 punti giovedì scorso. Gli scandinavi davanti al proprio pubblico si confermano solidissimi: battuta 2-0 una delle rivelazioni dell’ultimo Europeo, la Svizzera, rimasta in 10 uomini ad inizio secondo tempo per un brutto fallo da ultimo uomo (all’inizio Elvedi era stato solo ammonito, poi il Var ha cambiato il colore del cartellino).

Positivo, dunque, l’esordio del selezionatore – per il momento solo ad interim – Lars Knudsen: la sua squadra nel complesso ha disputato una buona partita, anche se il “muro” elvetico è crollato soltanto a 8 minuti dal fischio finale grazie al gol dell’esterno del Lecce, Dorgu. In pieno recupero, poi, il raddoppio di Hojbjerg, con la Svizzera addirittura in nove (pure Xhaka è finito sotto la doccia). In settimana ha esultato anche la Serbia di Dragan Stojkovic, capace di fermare sul pareggio i campioni d’Europa in carica della Spagna (0-0). Nonostante un possesso palla del 26%, i balcanici sono riusciti miracolosamente ad evitare la sconfitta e a tenere la porta inviolata contro una Roja offensivamente poco incisiva e pasticciona. Un punto d’oro che senza dubbio fa morale in vista della sfida del Parken, che potrebbe già essere determinante nella corsa per il primo ed il secondo posto: entrambi, infatti, da quest’edizione garantiscono la qualificazione ai quarti di finale.

Come vedere Danimarca-Serbia in diretta tv e in streaming

Danimarca-Serbia è in programma domenica alle 18:00 al Parken di Copenaghen, in Danimarca. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

L’ultima sconfitta casalinga della Danimarca risale a giugno 2022: davanti a numeri del genere viene difficile ipotizzare un colpaccio della Serbia. Padroni di casa favoriti.

Le probabili formazioni di Danimarca-Serbia

DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Vestergaard, Nelsson, Andersen; Bah, Hjulmand, Hojbjerg, Kristiansen; Damsgaard, Gronbaek; Dolberg.

SERBIA (3-4-2-1): Rajkovic; Simic, Milenkovic, Pavlovic; Nedeljkovic, Lukic, Ilic, Birmancevic; Zivkovic, Samardzic; Jovic.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1