Grecia-Finlandia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Grecia-Finlandia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Sorteggio non propriamente fortunato per Grecia e Finlandia, che si sono ritrovate l’Inghilterra tra i piedi nel girone di Lega B (con loro c’è pure l’Irlanda) di Nations League. La selezione dei Tre Leoni, infatti, nel 2022 è retrocessa dalla Lega A dopo essere arrivata ultima nella precedente edizione in un gruppo che comprendeva anche Germania, Italia e Ungheria. E farà di tutto per tornare immediatamente al piano superiore.

In virtù delle nuove regole, tuttavia, anche il secondo posto ha una certa importanza: permetterà di accedere allo spareggio contro una delle terze classificate nei quattro gironi di Lega A.

Al Pireo, nello stadio dove gioca solitamente l’Olympiacos, va dunque subito in scena uno scontro diretto tra le due che dovrebbero, in teoria, contendersi la seconda piazza – Irlanda permettendo – dietro agli inglesi, favoritissimi per il primo posto. La Grecia non è riuscita a qualificarsi agli ultimi Europei dopo aver perso ai rigori una combattuta finale playoff con la Georgia. Il nuovo commissario tecnico è Ivan Jovanovic, che dal 2021 al 2023 ha guidato il Panathinaikos e conosce molto bene il calcio ellenico. Nonostante la mancata qualificazione a Euro 2024 la Finlandia ha deciso invece di confermare Markku Kanerva: gli scandinavi, come la Grecia, sono usciti ai playoff, ma in semifinale, in cui si sono arresi al Galles (i britannici lo scorso marzo hanno avuto la meglio 4-1). Il ct finlandese si affida ancora ai veterani Pohjanpalo e Pukki (previste però delle novità dal punto di vista tattico). Dall’altro lato invece Jovanovic punta forte sul bomber del Benfica, Pavlidis.

Come vedere Grecia-Finlandia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Grecia e Finlandia è in programma sabato alle 20:45 allo stadio “Karaiskakis” del Pireo, in Grecia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

Le ultime otto partite disputate dalla Finlandia sono terminate con due o più gol complessivi e la trasferta in Grecia non dovrebbe fare eccezione. Prevediamo almeno un gol per parte nel match del Pireo.

Le probabili formazioni di Grecia-Finlandia

GRECIA (4-3-3): Tzolakis; Rota, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas; Mantalos, Pelkas, Bakasetas; Masouras, Pavlidis, Tzolis.

FINLANDIA (4-2-3-1): Hradecky; Alho, Tenho, Ivanov, Uronen; Kamara, Schuller; Lod, Pohjanpalo, Antman; Pukki.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1