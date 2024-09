Irlanda-Inghilterra, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Irlanda-Inghilterra è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

A distanza di tre anni dalla tremenda delusione di Wembley, lo scorso luglio l’Inghilterra si è vista nuovamente sfuggire il primo titolo continentale, arrendendosi – sempre in finale – ad una più organizzata Spagna (2-1). Seconda medaglia d’argento di fila, dunque, per una selezione che sulla carta avrebbe ben pochi rivali ma che negli apputamenti più importanti fallisce puntualmente.

A onor del vero, la nazionale dei Tre Leoni ha deluso anche in Germania ma grazie alla qualità dei singoli e ad un pizzico di fortuna (no, quella non deve mancare mai) è riuscita ad arrivare a giocare l’ultimo atto della manifestazione. Nella finalissima di Berlino la rete di Palmer nel secondo tempo aveva illuso i tifosi circa una possibile rimonta – la Spagna era andata in vantaggio ad inizio ripresa – ma a quattro minuti dalla fine la rete di Oyarzabal ha spezzato il sogno inglese.

All’indomani della sconfitta sono arrivate le scontate dimissioni del selezionatore Gareth Southgate, da diverso tempo sommerso dalle critiche. Il nuovo commissario tecnico (ad interim) dell’Inghilterra è Lee Carsley, promosso dall’Under 21, con cui nel 2023 ha vinto un Europeo di categoria. La federazione nel frattempo sta continuando il casting – è stato contattato anche Pep Guardiola – ma in panchina nei prossimi match di Nations League siederà l’ex centrocampista dell’Everton.

L’Inghilterra riparte da Carsley (e dalla Lega B)

Per chi non lo rammentasse, l’Inghilterra nell’ultima edizione della rassegna continentale era retrocessa dalla Lega A ed oggi si ritrova in Lega B: nel gruppo 2 ci sono anche Finlandia, Irlanda e Grecia.

La prima uscita del post-Southgate sarà proprio a Dublino contro i Boys in Green, un’altra selezione che ha da poco cambiato guida tecnica. Dopo la mancata qualificazione all’Europeo ed il breve “interregno” dell’ex difensore del Manchester United John O’Shea, la federazione si è affidata all’islandese Heimir Hallgrimsson, reduce dalle esperienze con Islanda e Giamaica (quest’ultima guidata durante la Copa America 2024).

Senza giocatori del calibro di Foden, Bellingham e Palmer, Carsley ha convocato ben quattro esordienti, che potrebbero trovare spazio a gara in corso: si tratta di Gibbs-White, Livramento, Angel Gomes e Madueke.

Come vedere Irlanda-Inghilterra in diretta tv e in streaming

La sfida tra Irlanda e Inghilterra è in programma sabato alle 18:00 all’Aviva Stadium di Dublino, in Irlanda. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Inghilterra è quotata a 1.48 su Goldbet e Lottomatica e a 1.45 su Snai. Il segno “Over 2.5” è quotato invece a 2.00 su Goldbet, Lottomatica e Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Irlanda non batte i “cugini” inglesi dal 1988 e, più in generale, ha vinto solo due partite nelle ultime 10. Il nuovo selezionatore non ha davanti un compito semplice, insomma. Dall’altro lato potremmo vedere un’Inghilterra più offensiva e spregiudicata, come lo era del resto l’Under 21 di Carsley: crediamo quindi ci siano i presupposti per assistere ad un match divertente, da almeno tre gol complessivi.

Le probabili formazioni di Irlanda-Inghilterra

IRLANDA (4-4-2): Kelleher; Coleman, O’Shea, Collins, Brady; Ogbene, Browne, Smallbone, O’Dowda; Ferguson, Idah.

INGHILTERRA (4-2-3-1): Pickford; Alexander-Arnold, Stones, Maguire, Colwill; Rice, Mainoo; Saka, Eze, Gordon; Kane.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2