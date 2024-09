Ucraina-Albania, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Ucraina-Albania è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Quattro punti non sono bastati all’Ucraina per superare la fase a gironi di Euro 2024. Un epilogo beffardo per la selezione guidata da Serhiy Rebrov, arrivata addirittura ultima in un girone in cui tutte le squadre (le altre erano Belgio, Romania e Slovacchia) hanno chiuso a quota quattro punti: decisiva la peggiore differenza reti.

Meccanismo abbastanza perverso, se consideriamo che in altri gironi con 3 punti diverse nazionali sono finite tre le migliori terze. L’Ucraina, costretta ancora a giocare in campo neutro per via delle vicende che stanno interessando il paese, cercherà di riscattarsi in Nations League: nel gruppo 1 di Lega B è favorita per il primo posto – sembra aver qualcosa in più a livello di qualità della rosa di Repubblica Ceca, Albania e Georgia – e dunque per la promozione in Lega A. Rebrov e i suoi uomini ci riprovano dopo aver mancato di poco l’obiettivo nella precedente edizione, arrivando secondi dietro la Scozia. Sarà molto importante iniziare con il piede giusto nel match con l’Albania (si gioca a Praga, in Repubblica Ceca).

Le Shqiponjat hanno confermato il commissario tecnico Sylvinho nonostante un Europeo non esaltante. Per i rossoneri, capitati in un girone di ferro, era quasi impossibile evitare l’ultimo posto: in Germania, ad ogni modo, l’Albania non ha fatto malissimo, perdendo di misura con Italia e Spagna e pareggiando con la Croazia. Sylvinho contro l’Ucraina non avrà gli infortunati Broja e Djimsiti, ma ci sono assenze eccellenti anche tra gli avversari: Dovbyk, centravanti della Roma, si è fatto male in allenamento ed ha già fatto ritorno nella Capitale.

Come vedere Ucraina-Albania in diretta tv e in streaming

La sfida tra Ucraina e Albania è in programma sabato alle 20:45 alla Epet Arena di Praga, in Repubblica Ceca. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria dell’Ucraina è quotata a 1.75 su Goldbet, Lottomatica e Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.05 su Goldbet, Lottomatica e a 1.95 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

L’Albania durante la gestione Sylvinho ha fatto registrare importanti progressi ma il punto debole restano le partite in trasferta: i rossoneri hanno vinto solo una delle ultime 13 partite giocate lontano da Tirana. Ucraina dunque leggermente favorita in una gara in cui probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Ucraina-Albania

UCRAINA (4-2-3-1): Trubin; Konoplya, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Sudakov, Mudryk; Yaremchuk.

ALBANIA (4-3-3): Strakosha; Hysaj, Kumbulla, Ismajli, Mitaj; Asllani, Ramadani, Laci; Bajrami, Manaj, Asani.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1