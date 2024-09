Sinner, clamorosa retromarcia: severo ma giusto

Jannik Sinner, è evidente che il tennista abbia cambiato idea: il dietrofront inaspettato ha lasciato tutti di stucco.

Ci sono voluti 4 set, ma alla fine Jannik Sinner è riuscito a domare, ancora una volta, l’avversario che qualche tempo fa gli sbadigliava in faccia. Parliamo di Daniil Medvedev, che in passato faceva parte, probabilmente, della schiera di persone convinte che all’azzurro mancasse qualcosa e che, in virtù di ciò, non fosse destinato a sfondare.

Archiviato il loro tredicesimo faccia a faccia – Sinner ha vinto 6 di questi scontri – dovrà disputare, adesso, la sua prima semifinale agli Us Open. Ora che anche l’esame di russo è stato brillantemente superato, Jannik dovrà affrontare uno dei più cari amici che ha nel circuito: Jack Draper. I due sono abbastanza legati, tanto è vero che a Montreal si sono presentati in tandem nella speranza di vincere il titolo del doppio. La loro avventura si è conclusa prima del previsto, ma ciò non toglie che siano in ottimi rapporti.

Sulla carta dovrebbe essere una partita più semplice, ma la verità è che il tennis è imprevedibile e che in campo può succedere di tutto. Specialmente in un momento così delicato, all’indomani dello scandalo doping che ha coinvolto, suo malgrado, il numero 1 del mondo. In pochi avrebbero scommesso sul fatto che arrivasse alle battute conclusive dello Slam a stelle e strisce, dopo tanto caos. E invece, ancora una volta, Sinner ha stupito tutti.

Onore a Sinner: l’inaspettato dietrofront stupisce il popolo dei social

Tutti, sì, perfino un insospettabile del calibro di Nick Kyrgios, il tennista che più gli ha dato addosso una volta scoperto che Jannik era risultato positivo al Clostebol.

L’australiano aveva intrapreso una vera e propria crociata nei suoi confronti, ma dinanzi alla tenacia dell’altoatesino anche lui non ha potuto fare altro che inchinarsi. Se fino a qualche giorno fa è stato severo – ha addirittura invocato la squalifica per il numero 1 – adesso è stato semplicemente giusto. Il tweet, arrivato poco dopo la fine della partita contro Medvedev, ha il sapore di un dietrofront: “Non è facile gestire tutto quello che succede e continuare a rendere a questo livello. È senz’altro il favorito ora”.

Al di là del pronostico, stupisce che Kyrgios abbia riconosciuto un tale merito a Sinner, dopo averlo massacrato senza pietà. Tanto di cappello, però. Del resto, di fronte ad un talento così, non si può fare altro che tacere e ammirare estasiati. E rendere giustizia, oltre che onore.