Mazzata tremenda al Milan: disastro totale, è arrivata la bocciatura

Mazzata tremenda per il Milan: l’impatto del giocatore è stato disastroso ed è arrivata una bocciatura clamorosa. Ecco la sentenza

Ci ha messo un poco il Milan a prenderlo. Quando sembrava fatta le cose si erano un poco complicate ma alla fine l’innesto è arrivato. Certo, vedendo l’impatto che ha avuto con il campionato italiano allora forse dei pensieri stanno nascendo dentro la dirigenza rossonera.

Emerson Royal, che ha debuttato contro il Parma e poi contro la Lazio è stato schierato dal primo minuto, ha avuto un avvio di campionato che definire difficile è forse dire poco. Con lui in campo la squadra di Paulo Fonseca ha preso tre gol tutti nati dalle sue zolle. Clamorosi quelli all’Olimpico, con Nuno Tavares che ha fatto il bello e il cattivo tempo soprattutto in quei minuti della ripresa ridicolizzando l’ex Tottenham. Che non è stato pagato nemmeno poco: 15milioni di euro il costo del cartellino. Sì, è vero, serve del tempo a chi si approccia per la prima volta nella massima serie. Ma forse nessuno si aspettava una cosa del genere.

Mazzata tremenda al Milan, la sentenza

E a commentare le prestazioni di Royal ci hanno già pensato in Inghilterra. Per la precisione James Horncastle del The Athletic, ha ironizzato sulla scelta rossonera di prendere il giocatore. Ci vanno pesanti da quelle parti, come succede spesso, e il commento è clamoroso.

“Anche il Milan continua a subire lo stesso gol, sul lato di Emerson Royal. Il suo acquisto da 15 milioni di euro (12,6 milioni di sterline; 16,6 milioni di dollari) dal Tottenham Hotspur sembra la più grande donazione nella storia della Fondazione Milan, che cerca caritatevolmente di realizzare il suo desiderio di diventare un calciatore”. Insomma, commento clamoroso e mazzata tremenda per i rossoneri che forse rispolvereranno a destra Calabria per le prossime uscite oppure cercheranno velocemente di far inserire il giocatore dentro i meccanismi. C’è da prendere una decisione e vista la posizione che si è creata attorno a Paulo Fonseca, forse il tecnico portoghese lo farà accomodare per andare sull’usato sicuro.