Kazakistan-Norvegia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Kazakistan-Norvegia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 16:00: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nonostante la presenza in rosa di un fuoriclasse come Haaland e di ottimi giocatori come Odegaard e Sorloth, la Norvegia continua a mancare gli appuntamenti importanti come Europei e Mondiali. In Germania la selezione scandinava era difatti assente ed il fromboliere del Manchester City, che sta già segnando a valanga con la squadra di Guardiola nelle prime giornate di Premier League, ha dovuto assistere ad Euro ’24 dalla tv.

La qualificazione ai Mondiali ’26 diventa dunque un obiettivo da non fallire per la Norvegia. In tal senso potrà dare una mano anche la Nations League: vincere il proprio girone, infatti, consentirebbe ad Haaland e compagni di avere un pass certo per gli eventuali spareggi. La Norvegia, allenata sempre da Stale Solbakken – il ct è stato confermato nonostante i risultati deludenti – cercherà dunque di arrivare davanti a tutti nel gruppo 3 di Lega B, in cui ci sono anche Austria, Kazakistan e Slovenia. Il primo match è quello sulla carta più abbordabile, anche se una trasferta nel lontano Kazakistan di insidie ne cela sempre parecchie. Gli uomini di Stanislav Cherchesov, peraltro, sono una rappresentativa in crescita, che grazie ad una grande organizzazione di gioco è riuscita a dare filo da torcere a selezioni più quotate nelle ultime campagne di qualificazione.

Arrivati dalla Lega C, i kazaki proprio grazie al primo posto nella scorsa Nations League hanno potuto giocare gli spareggi di qualificazione ad Euro 2024. Tuttavia, il loro percorso si è fermato subito, venendo travolti 5-0 dalla Grecia. La Norvegia dovrà fare attenzione all’attaccante Aimbetov, una delle poche minacce del Kazakistan, mentre Solbakken schiererà il tridente pesante formato da Nusa, Haaland e Sorloth. Assente Bobb.

Come vedere Kazakistan-Norvegia in diretta tv e in streaming

Kazakistan-Norvegia è in programma venerdì alle 16:00 all’Almaty Ortalyk Stadion di Almaty, in Kazakistan. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

I miglioramente del Kazakistan sono sotto gli occhi di tutti – 18 punti conquistati nel girone di qualificazione a Euro 2024 – ma il livello della Norvegia resta troppo alto per la selezione di Cherchesov. Scandinavi favoriti: non è da escludere, però, che i padroni di casa segnino almeno un gol.

Le probabili formazioni di Kazakistan-Norvegia

KAZAKISTAN (5-4-1): Shatskiy; Kairov, Bystrov, Marochkin, Alip, Vorogovskiy; Chesnokov, Kuat, Zaynutdinov, Orazov; Aimbetov.

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Ostigard, Pedersen; Odegaard, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Nusa.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2