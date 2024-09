Slovenia-Austria, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Slovenia-Austria è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nel gruppo 3 di Lega B della Nations League 2024-25 troviamo due sorprese degli ultimi campionati europei. Da una parte la Slovenia e dall’altra l’Austria, che verosimilmente si contenderanno primo posto e promozione in Lega A insieme alla Norvegia di Haaland (la quarta selezione è il Kazakistan, proveniente dalla Lega C). Entrambe in Germania sono riuscite a superare la fase a gironi e non era affatto scontato visti i nomi delle squadre con cui erano state sorteggiate.

La Slovenia, in teoria, avrebbe dovuto fare poca strada essendo capitata in un gruppo con Danimarca, Serbia e Inghilterra ed invece gli uomini di Matjaz Kek sono approdati alla fase ad eliminazione diretta rientrando tra le migliori terze (3 pareggi in altrettante partite e solamente 2 gol incassati). La difesa slovena ha retto anche negli ottavi di finale contro il Portogallo, ma i lusitani l’hanno spuntata ai rigori: in ogni caso Sesko e compagni, ipnotizzati dal dischetto da uno strepitoso Diogo Costa, sono tornati a casa da imbattuti.

Degno di nota anche il percorso dell’Austria, capace di chiudere al primo posto in un girone che inizialmente appariva proibitivo: oltre alla rappresentativa allenata da Ralf Rangnick, infatti, c’erano anche Olanda e Francia, poi giunte entrambe in semifinale. Il Das Team, dopo la sconfitta di misura coi transalpini all’esordio, hanno vinto le restanti partite, per poi arrendersi inaspettatamente alla Turchia di Vincenzo Montella in un ottavo che li vedeva grandi favoriti per il passaggio del turno. Al di là dell’eliminazione, l’ottimo lavoro dell’ex tecnico di Lipsia e Manchester United è sotto gli occhi di tutti: adesso, però, servono conferme.

Come vedere Slovenia-Austria in diretta tv e in streaming

La sfida tra Slovenia e Austria è in programma venerdì alle 20:45 allo stadio Stozice di Lubiana, in Slovenia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Slovenia, tatticamente ordinatissima e molto solida nella propria metà campo, dovrebbe riuscire a mettere in difficoltà l’attacco austriaco in una gara che si preannuncia equilibrata, tra due squadre entrambe reduci da un buon Europeo. Un pareggio non è da escludere.

Le probabili formazioni di Slovenia-Austria

SLOVENIA (4-4-2): Oblak; Stojanovic, Drkusic, Bijol, Balkovec; Lovric, Cerin, Elsnik, Mlakar; Sporar, Sesko.

AUSTRIA (4-2-3-1): Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Laimer; Schmid, Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1