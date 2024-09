Brasile-Ecuador, qualificazioni Mondiali 2026: tv, probabili formazioni, pronostico

Brasile-Ecuador è un match valido per la settima giornata del girone sudamericano di qualificazione ai Mondiali 2026 e si gioca nella notte tra venerdì e sabato alle 03:00 (ora italiana): pronostici.

Si rituffa nelle qualificazioni al Mondiale 2026 il Brasile di Dorival Junior e lo fa anche per archiviare una Copa America in cui i verdeoro, oltre a rimanere a mani vuote, hanno dovuto assistere inermi all’ennesimo trionfo degli storici rivali dell’Argentina.

Nonostante il cambio in panchina, la Seleçao non è riuscita a non deludere. Dopo aver superato il girone con due pareggi (Costa Rica e Colombia) e una vittoria (Paraguay), Vinicius e compagni si sono arresi all’Uruguay negli ottavi, con la Celeste che ha avuto la meglio ai rigori. Un’altra avventura incolore per un Brasile che, sebbene disponga di giocatori di assoluta qualità, continua stranamente ad arrancare e a fallire gli appuntamenti più importanti. I verdeoro devono svoltare al più presto anche per scalare la classifica nel girone eliminatorio: il Brasile attualmente è solamente sesto a quota 7 punti (2 vittorie, un pareggio e ben 3 sconfitte). Con la nuova formula non qualificarsi è praticamente impossibile – accedono direttamente al Mondiale le prime sei e non più le prime quattro – ma, per intenderci, dopo le prime sei giornate l’Argentina prima in classifica ha 8 punti in più. Ne ha conquistati più del doppio.

L’Ecuador ha un punto in più del Brasile (nonostante la penalizzazione)

Davanti alla Seleçao c’è pure l’Ecuador, che sta scontando una penalizzazione di 3 punti per aver falsificato i documenti di nascita di Byron Castillo nelle precedenti qualificazioni ai Mondiali 2022.

La Tricolor non si è persa d’animo e con tre vittorie e due pareggi staziona al quinto posto addirittura sopra lo stesso Brasile. In Copa America l’Ecuador ha messo paura all’Argentina – negli ottavi all’Albiceleste sono serviti i rigori per superare il turno – tuttavia non è bastato al tecnico Sanchez per meritarsi la riconferma. In panchina adesso c’è l’argentino Sebastian Beccacece, reduce da un’esperienza in Spagna alla guida dell’Elche. Il nuovo selezionatore ha convocato il veterano Valencia, ma in attacco dovrebbero giocare Yeboah, Sarmiento e Kevin Rodriguez. Dall’altro lato, invece, Dorival Jr. si affida allla coppia Vinicius-Rodrygo: dalla panchina però è pronto il baby Endrick.

Come vedere Brasile-Ecuador in diretta tv e in streaming

Brasile-Ecuador, valida per le qualificazioni ai Mondiali 2026 ed in programma sabato 7 settembre alle 03:00, non avrà una copertura televisiva in Italia. La gara, in programma all’Estadio “Major Antonio Couto Pereira” di Curitiba non sarà quindi possibile seguirla né in diretta tv e nemmeno in streaming.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

La vittoria del Brasile è quotata a 1.38 su Goldbet e Lottomatica e a 1.35 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 2.15 su Goldbet e Lottomatica e a 2.25 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gli ultimi due precedenti sono terminati in pareggio ma l’Ecuador non riesce a battere il Brasile dal 2004. La sensazione è che la Seleçao, cosciente del fatto che non possa più sbagliare, riesca a sfruttare il fattore campo per portare a casa una vittoria che risollevi anche il morale dei giocatori di Dorival Jr. Per quanto riguarda la Tricolor, invece, c’è l’incognita del nuovo allenatore.

Le probabili formazioni di Brasile-Ecuador

BRASILE (4-4-2): Alisson; Danilo, Eder Militao, Marquinhos, Arana; Bruno Guimaraes, Joao Gomes, Raphinha, Paquetà; Vinicius Jr., Rodrygo.

ECUADOR (4-3-3): Galíndez; Torres, Pacho, Hincapié, Estupiñán; Caicedo, Franco, Páez; Yeboah, Sarmiento, Kevin Rodríguez.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1