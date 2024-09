Sinner-Draper, US Open: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostico

Sinner-Draper è un match valido per le semifinali dello US Open: analisi, statistiche, notizie, orario, pronostico, diretta tv e streaming.

Chissà se un mese fa, quando giocarono insieme in doppio nel Masters 1000 di Montreal, avevano ipotizzato un simile scenario. Fatto sta che, a distanza di poco meno di 30 giorni, Jannik Sinner e Jack Draper si ritrovano l’uno contro l’altro nella semifinale dello US Open, pronti a contendersi un pass per la finalissima di domenica. Il britannico, che in uno Slam non era mai arrivato così lontano, è l’ultimo ostacolo tra l’altoatesino e la sua seconda finale in un Major dopo quella giocata (e vinta) lo scorso gennaio in Australia.

Il numero uno al mondo è reduce dall’ennesima prova di forza: nei quarti ha fatto fuori il russo Medvedev, che a luglio gli aveva regalato un dispiacere eliminandolo da Wimbledon. Stavolta Sinner è rimasto concentratissimo nei momenti cruciali del match e, pur continuando ad essere poco efficace al servizio, ha dimostrato che sul veloce nessuno può contrastare la sua solidità da fondocampo. Sono bastati 4 set (6-2 1-6 6-1 6-4) per piegare il moscovita e conquistare quell’unica semifinale che non aveva mai giocato: è il primo tennista nato dopo gli anni ’80 ad arrivare tra i primi quattro in tutti gli Slam, nonché il terzo italiano dopo Barazzutti e Berrettini ad arrivare in semi a New York. Ora è favoritissimo ma non dovrà commettere l’errore di abbassare la soglia dell’attenzione.

Un solo confronto tra i due

Draper, infatti, è stato sensazionale finora, non lasciando per strada neppure un set. Approfittando dei “buchi” che si sono venuti a creare nel tabellone, l’inglese si è fatto largo tra potenziali insidie come un veterano del circuito e nei quarti ha rifilato un netto 3-0 al più esperto de Minaur. Da lunedì prossimo entrerà per la prima volta tra i primi 20 del ranking Atp.

Questo sarà solo il secondo testa a testa tra Sinner e Draper, che sono grandi amici anche fuori dal campo. E, a sorpresa, è il britannico ad essere in vantaggio: nel 2021 ebbe la meglio sull’erba del Queen’s in due set.

Come vedere Sinner-Draper diretta tv e in streaming