Annuncio UFFICIALE in Formula 1: classifica ribaltata

Annuncio ufficiale in Formula 1: il momento della Red Bull è clamoroso e allora ecco che si aprono degli scenari impensabili. La situazione

Il momento che sta vivendo la Red Bull preoccupa dentro la scuderia campione del mondo e preoccupa anche Max Verstappen, che sta guidando una macchina completamente diversa da quella che ha iniziato la stagione. Sia lui che la sua squadra sono primi nelle due classifiche mondiali, ma da qui alla fine della stagione mancano diverse gare che possono ribaltare tutto.

E la McLaren, la squadra più vicina e che sta mettendo una pressione enorme, ci crede. Eccome se ci crede, anche se a Monza c’è stato un passaggio a vuoto con Piastri che ha superato Norris, toccandolo, e questo non ha permesso al secondo corridore del mondiale di pensare alla vittoria. Un momento ad alta tensione e anche alla fine si è visto che tra i due non corre buon sangue. Ma la scuderia inglese ci crede davvero, anche perché i progetti che ci sono sono stati annunciati alla fine del Gran Premio italiano.

Annuncio ufficiale, la McLaren vuole il doppio titolo

Andrea Stella, team principal della McLaren, ha parlato in questo modo dopo l’ultima uscita: “Con le prestazioni che abbiamo al momento e con alcune lotte che vediamo con la Red Bull, è sicuramente possibile – ha dichiarato – quindi, se possiamo ottenere entrambi i risultati come squadra, dobbiamo mettere il team e Lando nelle condizioni di perseguire entrambi i campionati. Dovremo essere bravi a capitalizzare le opportunità che la Red Bull al momento sembra offrire non essendo nella solita possibilità di competere per il podio”. Questo l’annuncio parlando appunto dell’opportunità di vincere il doppio titolo.

Poi ha continuato: “Quindi penso che sia sicuramente un esercizio utile, come facciamo ogni volta, rivedere le specifiche non solo dell’intera gara, ma anche del primo giro, perché spero che saremo in condizione di avere queste situazioni frequentemente in futuro. Con le due McLaren partono dalla parte anteriore della griglia dobbiamo assicurarci che questo sia il meglio per la squadra e per Lando”.