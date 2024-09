I pronostici di venerdì 6 settembre: Nations League, qualificazioni ai Mondiali

I pronostici di venerdì 6 settembre, in campo le nazionali con le partite di Nations League e le qualificazioni ai Mondiali.

Continuano gli impegni di Nations League, stasera tocca anche all’Italia reduce dal disastroso Europeo in Germania. La nazionale di Spalletti avrà però un battesimo di fuoco contro la fortissima Francia, che parte nettamente favorita per la vittoria. Successi alla portata anche per il Belgio contro Israele in una partita da almeno tre gol complessivi e, spostandoci in Sudamerica, per il Brasile contro l’Ecuador in una sfida valevole per le qualificazioni ai prossimi Mondiali.

La prima a scendere in campo nel pomeriggio sarà la Norvegia del bomber Haaland che dovrebbe trascinare i compagni al successo nella trasferta in Kazakistan. Gli scandinavi dovranno fare attenzione all’attaccante Aimbetov, una delle poche minacce del Kazakistan, mentre il Solbakken schiererà il tridente affiancando Nusa e Sorloth al bomber del Manchester City.

I pronostici sulle altre partite

Dopo l’ottimo Europeo la Turchia di Vincenzo Montella punta a fare bene anche in Nations League. Obiettivo dichiarato della selezione guidata dal tecnico italiano la promozione in Lega A: il girone di Lega B in cui è stata sorteggiata, del resto, non sembra particolarmente insidioso. Montenegro e Islanda sono alla portata di Calhanoglu e compagni, un po’ più ostico invece il Galles, che la Turchia affronterà già in questa prima giornata: X2+over 1.5 appare il pronostico più affidabile.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Norvegia segna almeno due gol in Kazakistan-Norvegia, Nations League, ore 16:00

Vincenti

Belgio (in Belgio-Israele, Nations League, ore 20:45)

(in Belgio-Israele, Nations League, ore 20:45) Francia (in Francia-Italia, Nations League, ore 20:45)

(in Francia-Italia, Nations League, ore 20:45) Turchia o pareggio (in Galles-Turchia, Nations League, ore 20:45)

(in Galles-Turchia, Nations League, ore 20:45) Brasile (in Brasile-Ecuador, Qualificazioni ai Mondiali, ore 02:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Kazakistan-Norvegia , Nations League, ore 16:00

, Nations League, ore 16:00 Belgio-Israele, Qualificazioni ai Mondiali, ore 18:00

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Galles-Turchia , Nations League, ore 20:45

, Nations League, ore 20:45 Slovenia-Austria, Nations League, ore 20:45

Il “clamoroso”

• Pareggio in Kosovo-Romania, Nations League, ore 20:45