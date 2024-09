Leclerc furia totale: terremoto improvviso

Leclerc furia totale: ecco il retroscena durante la gara di Monza che ha visto trionfare il monegasco. E’ successo di tutto

La gara di Monza ha regalato una gioia enorme alla Ferrari. Clamorosa. Una di quelle che tutti i tifosi sognavano. La vittoria di Leclerc, con l’inno di Mameli suonato sul podio italiano, ha fatto scendere lacrime a tutti: sia a quelli che erano presenti, sia a quelli che hanno visto il tutto da casa.

La strategia ha fatto la differenza. La Ferrari ha deciso per una sosta sola e questo ha permesso a Leclerc, abilissimo nel giostrare le gomme, di chiudere davanti alle due McLaren che dietro spingevano: se ci fossero stati altri due giri, forse uno, staremmo qui a parlare di una delusione enorme. Meglio così. Certo, c’è un retroscena importante, uno di quelli che fa capire che le cose dovevano per forza andare in questo modo.

Leclerc furia totale, ecco cos’è successo

“Quello che in apparenza sembrava essere un grave errore del muretto, tanto da far infuriare il monegasco, si è invece poi rivelata essere la mossa determinante per il successo di quest’ultimo nel GP d’Italia della Formula 1 2024” si legge su Fanpage.it.

C’è stato infatti uno sfogo di Charles: “Che è successo? Perché ci siamo fermati ai box se abbiamo subito l’undercut?”. Sembrava un errore strategico, e invece si è rivelato quello vincente. “Siamo partiti con la strategia ad una sola sosta e poi abbiamo spinto un pochino di più per allungare il primo stint. Norris ha iniziato a faticare prima di noi con le gomme e si è dovuto fermare per la sosta. Noi stavamo cercando di coprirlo e stare nello stesso tipo di gara della McLaren perché in quel momento avevamo la sensazione che avessimo un vantaggio di gomma rispetto a loro”. Queste le parole di Vasseur in un’intervista rilasciata ad Automoto.it. Tutto è andato come doveva andare.