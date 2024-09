Germania-Ungheria, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Germania-Ungheria è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Nell’Europeo casalingo la Germania ha perso la grande occasione di tornare ad alzare un trofeo non riesce a vincere da ben 28 anni. Il cammino della Mannschaft, guidata dall’ex allenatore di Lipsia e Bayern Monaco Julian Nagelsmann, si è interrotto ai quarti di finale contro i futuri campioni d’Europa della Spagna, in quella che è stata considerata un po’ da tutti la finale anticipata di Euro 2024.

Le speranze di vittorie della Germania sono svanite ad un solo minuto dai rigori: la Roja ha realizzato il gol del 2-1 con Mikel Merino al 119′ del secondo tempo supplementare, condannando all’eliminazione i padroni di casa. Nagelsmann ha comunque ben poco da recriminarsi: i suoi uomini hanno tenuto testa ad una selezione che ha successivamente dimostrato di essere la più forte. Ora, per la Germania, inizia una nuova era: terminato l’Europeo, infatti, hanno detto addio alla nazionale diversi veterani come Kroos, Muller, Gundogan e Neuer, con il giovane commissario tecnico che avrà il compito di continuare a favorire un ricambio generazionale che in realtà è già iniziato da tempo, visto che i classe 2003 Musiala e Wirtz si sono presi definitivamente la scena.

L’ultimo precedente risale all’Europeo

Nel primo match di Nations League Nagelsmann dovrebbe schierarli entrambi contro l’Ungheria, una delle 4 selezioni che sono state sorteggiate nel gruppo 3 di Lega A insieme ai tedeschi, all’Olanda ed alla Bosnia.

I magiari ritrovano la Germania a distanza di pochi mesi dalla sfida valida per la fase a gironi di Euro 2024, che finì 2-0 per la Mannschaft (Musiala e Gundogan). Quello dell’Ungheria non è stato un Europeo esaltante, sebbene non sia riuscita a rientrare per un soffio tra le migliori terze, penalizzata dalla differenza reti: 3 punti non sono bastati per qualificarsi alla fase ad eliminazione diretta. Al timone della selezione magiara c’è sempre l’italiano Marco Rossi, in carica dal 2018 e confermato anche in seguito alla spedizione fallimentare.

Come vedere Germania-Ungheria in diretta tv e in streaming

Germania-Ungheria è in programma sabato alle 20:45 alla Merkur Spiel-Arena di Dusseldorf, in Germania. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

La Germania di Nagelsmann cercherà di dimostrare di potersela cavare anche senza la “vecchia guardia”: tante le novità che proporrà il ct, ma la vittoria dei tedeschi non sembra essere in discussione in una gara da almeno tra gol complessivi.

Le probabili formazioni di Germania-Ungheria

GERMANIA (4-2-3-1): ter Stegen; Kimmich, Schlotterbeck, Tah, Mittelstadt; Gross, Pavlovic; Musiala, Wirtz, Fuhrich; Havertz.

UNGHERIA (3-4-2-1): Gulacsi; Botka, Orban, M. Dardai; Bolla, A. Nagy, Schafer, Kerkez; Sallai, Szoboszlai; Varga.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1