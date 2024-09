Olanda-Bosnia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Olanda-Bosnia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Euro 2024 ha lasciato tutto sommato un buon ricordo tra i tifosi olandesi. Arrivare tra le prime quattro non era scontato ed il fatto che la truppa di Ronald Koeman sia riuscita a raggiungere la semifinale è stato accolto positivamente. Certo, non è mancato il rammarico dopo l’equilibrata sfida con l’Inghilterra, visto che l’Olanda ha incassato il gol decisivo al 90′, quando le due squadre sembravano rassegnate a giocare i supplementari.

Qualche dubbio, tuttavia, rimane: l’Olanda, infatti, rispetto alle altre big che sono arrivate in fondo ha avuto il cammino più agevole, affrontando le non irresistibili Romania e Turchia rispettivamente negli ottavi e nei quarti di finale. Nel girone, tra l’altro, non era filato tutto liscio: vittoria con la Polonia all’esordio, pareggio a reti bianche con la Francia e sconfitta rocambolesca con l’Austria.

Olanda, è ballottaggio tra Zirkzee e Brobbey

In Nations League gli Oranje dovrebbero contendere il primo posto nel gruppo 3 di Lega A alla Germania. Da quest’edizione si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due, l’ultima retrocederà in Lega B e la terza dovrà disputare uno spareggio con la seconda classificata di un girone di Lega B.

Da non fallire assolutamente, dunque, il match di Eindhoven con la Bosnia, promossa dalla Lega B dopo aver vinto un girone in cui c’erano anche Finlandia, Montenegro e Romania. I balcanici però nei mesi successivi hanno mancato la qualificazione agli Europei, perdendo la semifinale dei playoff contro l’Ucraina. In panchina oggi c’è Sergej Barbarez e con lui sono arrivate due sconfitte su due, comunque prevedibili, con Inghilterra e Italia nelle amichevoli pre-Euro 2024. Il ct bosniaco nei Paesi Bassi potrà contare su Dzeko, pronto a guidare per l’ennesima volta l’attacco della sua nazionale, mentre è ballottaggio nell’Olanda su chi dovrà ricoprire il ruolo di punta centrale nel 4-2-3-1: Brobbey è favorito ma attenzione all’ex bolognese Zirkzee e a Weghorst.

Come vedere Olanda-Bosnia in diretta tv e in streaming

Olanda-Bosnia è in programma sabato alle 20:45 al Philips Stadion di Eindhoven, nei Paesi Bassi. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

Il pronostico

L’Olanda non dovrebbe avere grossi problemi a battere una Bosnia alle prese con un ricambio generazionale che non decolla: gli Orange segneranno con ogni probabilità dai 2 ai 4 gol.

Le probabili formazioni di Olanda-Bosnia

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, de Ligt, van Dijk, Aké; Schouten, Gravenberch; Malen, Xavi Simons, Gakpo; Brobbey.

BOSNIA (5-4-1): Piric; Radeljic, Ahmedhodzic, Katic, Bicakcic, Kolasinac; Gigovic, Krunic, Tahirovic, Hajradinovic; Dzeko.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0