Georgia-Repubblica Ceca, Nations League: streaming gratis, formazioni, pronostico

Georgia-Repubblica Ceca è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Lo scorso giugno la Georgia ha vissuto il momento più alto della sua breve storia, riuscendo a qualificarsi agli ottavi di finale di una grande rassegna internazionale, in questo caso gli Europei tedeschi. In Germania la selezione di Willy Sagnol ha lasciato tutti con la bocca aperta, arrivando terza in un girone che comprendeva anche la Turchia, la Repubblica Ceca ed il Portogallo di Cristiano Ronaldo.

Il sogno dei caucasici si è poi interrotto contro i futuri campioni della Spagna, con la Roja che ha fatto valere il maggior tasso tecnico in una partita quasi a senso unico. Un match che però si era inizialmente messo sui binari giusti per la Georgia, passata in vantaggio grazie ad una sfortunata autorete del difensore Le Normand.

Gioia effimera, dal momento che Kvaratskhelia e compagni non sono riusciti a bloccare la “valanga” iberica, ma il 4-1 finale non inficia lo straordinario percorso di questa piccola rappresentativa, alla sua prima partecipazione ad un torneo così importante. Che la Georgia negli ultimi anni abbia fatto progressi lo dimostra anche il fatto che in quest’edizione della Nations League la selezione caucasica giocherà in Lega B dopo aver conquistato la promozione nel 2022. Sagnol e i suoi tenteranno dunque di fare il “doppio salto”: il girone con Ucraina, Repubblica Ceca e Albania è difficile ma non impossibile. I cechi, che a giugno contro la Georgia non sono andati al di là di un pari (1-1), all’Europeo hanno deluso, chiudendoall’ultimo posto nel proprio raggruppamento. Per il commissario tecnico Ivan Hasek c’è senza dubbio ancora tanto lavoro da fare.

Come vedere Georgia-Repubblica Ceca in diretta tv e in streaming

Georgia-Repubblica Ceca è in programma sabato alle 18:00 al Mikheil Meskhi Stadium di Tbilisi, in Georgia. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X” è quotato a 1.58 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.75 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Negli ultimi tre anni la Georgia davanti al proprio pubblico ha perso solo con la Spagna: la selezione caucasica secondo noi ha dunque buone possibilità di evitare la sconfitta anche contro la Repubblica Ceca in un match in cui, come all’Europeo, probabilmente andranno a segno entrambe.

Le probabili formazioni di Georgia-Repubblica Ceca

GEORGIA (3-4-3): Mamardashvili; Lochoshvili, Kashia, Dvali; Kakabadze, Kochorashvili, Altunashvili, Tsitaishvili; Davitashvili, Mikautadze, Kvaratskhelia.

REPUBBLICA CECA (3-4-2-1): Kovar; Zima, Hranac, Krejci; Coufal, Soucek, Kral, Rynes; Lingr, Hlozek; Schick.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1