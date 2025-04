I pronostici di venerdì 11 aprile: Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1

I pronostici di venerdì 1 aprile: ci sono gli anticipi di Serie A, Serie B, Bundesliga, Liga e Ligue 1 più altri campionati come la Saudi Pro League

Il Milan, non andando oltre un pareggio nello scontro diretto di San Siro con la Fiorentina, potrebbe aver detto definitivamente addio alla possibilità di qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, l’obiettivo minimo stagionale. La distanza dalla quarta piazza, occupata dal Bologna, è rimasta di 9 lunghezze, non poche a sette giornate dalla fine del torneo.

In casa dell’Udinese, che da quando ha raggiunto la salvezza a quota 40 punti ha staccato la spina perdendo tre partite consecutive, i rossoneri hanno solo i tre punti a disposizione per continuare a sperare: missione alla portata in una partita in cui tutte e due le squadre potrebbero andare a segno.

I pronostici sulle altre partite

Un’altra squadra che dopo aver raggiunto la quota salvezza ha praticamente mollato, stavolta in Bundesliga, è il Wolfsburg che proprio come l’Udinese perde da tre turni a questa parte. Il Lipsia proverà ad approfittarne, ha cambiato allenatore con l’obiettivo di centrare la qualificazione alla prossima Champions League, una missione alla portata considerando quella che è la rosa piena di elementi di qualità.

Nella Liga spagnola il Valencia dopo la clamorosa vittoria ottenuta sul campo del Real Madrid è a un passo dalla salvezza, che a un certo punto della stagione sembrava quasi un miraggio: contro il Siviglia reduce da tre sconfitte consecutive un nuovo risultato positivo appare altamente probabile.

In Arabia Saudita vittorie alla portata per Al Ahli e Al Hilal, occhio a questi possibili over in Qatar: Al Duhail-Al Arabi, Al Sadd-Al Khor e Al Wakrah-Al Gharafa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• X2 + OVER 1,5 in Udinese-Milan, Liga, ore 20:45

Vincenti

Amburgo (in Amburgo-Eintracht Braunschweig, Zweite Liga , ore 18:20)

(in Amburgo-Eintracht Braunschweig, , ore 18:20) Valencia o pareggio (in Valencia-Siviglia, Liga , ore 21:00)

(in Valencia-Siviglia, , ore 21:00) Al Ahli (in Al Raed-Al Ahli, Saudi Pro League , ore 18:00)

(in Al Raed-Al Ahli, , ore 18:00) Al Hilal (in Al Ettifaq-Al Hilal, Saudi Pro League, ore 20:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Al Duhail-Al Arabi , Qatar Stars League , ore 17:30

, Qatar , ore 17:30 Al Sadd-Al Khor , Qatar Stars League , ore 17:30

, Qatar , ore 17:30 Al Wakrah-Al Gharafa, Qatar Stars League, ore 17:30

Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Udinese-Milan , Serie A , ore 20:45

, , ore 20:45 Wolfsburg-Lipsia , Bundesliga , ore 20:30

, , ore 20:30 Bari-Palermo, Serie B, ore 20:30

Il “clamoroso”

• X in Bari-Palermo, Serie B, ore 20:30