Pronostici Bundesliga 12 aprile ore 15:30, rincorsa disperata: servono solo i tre punti

Bundesliga, per il Leverkusen è forse una delle ultime occasioni per provare ad accorciare sul Bayern Monaco. S’infiamma pure la lotta per l’Europa.

Fuori dalla Champions League e dalla Coppa di Germania, al Bayer Leverkusen non rimane altro che provare a difendere lo storico titolo conquistato lo scorso anno al termine di un campionato dominato in lungo e in largo. Ma servirà una vera e propria impresa per riacciuffare il Bayern Monaco, determinato a riprendersi lo scettro di campione di Germania. Le Aspirine a sei giornate dalla fine hanno 6 punti in meno dei bavaresi, che in questo turno saranno impegnati nel Klassiker con il Borussia Dortmund.

La sensazione è che il momento sia propizio per tentare di rosicchiare altri punti a Kane e compagni, alle prese con numerosissime assenze e reduci dalla sconfitta con l’Inter nell’andata dei quarti di finale di Champions League. Sperando in un eventuale passo falso della squadra di Vincent Kompany, il Bayer Leverkusen non deve farsi trovare impreparato: bisognerà vincere a tutti i costi con l’Union Berlino alla BayArena e portare a casa quella che sarebbe la quarta vittoria di fila in Bundesliga. I capitolini, del resto, grazie al successo per 1-0 sul Wolfsburg della scorsa settimana hanno la salvezza praticamente in tasca: sono indubbiamente in un buon momento (3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate) ma le minori motivazioni rispetto alla truppa di Xabi Alonso potrebbero fare la differenza. Il lungo digiuno di vittorie dell’Union contro il Leverkusen è quindi destinato a continuare: l’ultima affermazione contro di loro è datata gennaio 2021.

Le previsioni sulle altre partite

Ora che è rientrato in corsa anche il Borussia Dortmund, la lotta per un posto in Europa è diventata ancora più serrata. In questo turno il Borussia Monchengladbach cercherà di consolidare il sesto posto e – perché no – provarea ad avvicinarsi al quinto, nello scontro diretto con il Friburgo, che in graduatoria staziona proprio alle spalle dei Fohlen, a +2 su Grifo e compagni.

Lo stato di salute del Friburgo, tuttavia, non è di quelli ottimali. Non vince dal 21 febbraio e viene da due ko di fila contro Union Berlino e Borussia Dortmund. Nonostante non abbia perso neanche uno dei sette precedenti con il ‘Gladbach, insomma, al Borussia Park la squadra di Julian Schuster rischia qualcosa.

Il St. Pauli invece può compiere un altro passo verso la salvezza: il club di Amburgo è ospite del fanalino di coda Kiel, che in questo match ha probabilmente una delle ultime possibilità per riavvicinarsi alla zona playout, distante 4 lunghezze. Il pari, agli anseatici, serve a poco, motivo per cui c’è da aspettarsi una gara da almeno un gol per parte. Si profila movimentata pure la sfida tra Hoffenheim e Mainz, in lotta rispettivamente per la salvezza e per un posto in Europa: leggera preferenza per gli ospiti, quarti in classifica ed in piena corsa per una qualificazione storica alla Champions League. Il tempo sta per scadere, infine, anche per il Bochum, penultimo: di nuovo in crisi (3 sconfitte di fila), dai biancoblu ci si aspetta una reazione nel match casalingo con l’ormai tranquillo Augsburg.

Bundesliga: possibili vincenti

Borussia Monchengladbach o pareggio (in Borussia Monchengladbach-Friburgo)

Mainz o pareggio (in Hoffenheim-Mainz)

Bayer Leverkusen (in Bayer Leverkusen-Union Berlino)

Le partite da almeno tre gol complessivi

Bochum-Augsburg

Hoffenheim-Mainz

Bundesliga: le partite da almeno un gol per squadra

Bochum-Augsburg

Kiel-St. Pauli

Comparazione quote

La vittoria del Bayer Leverkusen è quotata a 1.30 su Goldbet e Lottomatica e a 1.32 su Snai. Il segno “Gol” in Bochum-Augsburg è quotato invece a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.67 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

– Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO LOTTOMATICA – Fino a 3050€ sport e casinò con 200% sul primo deposito sport fino a 1000€ PIÙ INFO

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI