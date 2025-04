Pronostico Alaves-Real Madrid: Ancelotti non sbaglia più

Alaves-Real Madrid è una gara della trentunesima giornata della Liga: dove vederla, formazioni, pronostico

Quattro punti dietro il Barcellona nella Liga. E l’Atletico Madrid a meno tre. Un 3-0 da cercare di ribaltare all’Arsenal in Champions League. Sì, il momento del Real Madrid è complicato e Ancelotti rischia grosso. Dopo la sconfitta a Londra, infatti, sono tornate prepotenti le voci di un addio dell’allenatore alla fine di questa stagione. Senza vittorie, da quella parti, il cambio in panchina è certo.

Momento critico, come tanti ne ha vissuti Ancelotti in carriera. Quindi sa come gestire le cose. La squadra, inoltre, è dalla sua parte, quindi sotto questo aspetto la tranquillità c’è. Ma servono i risultati, dopo due sconfitte di fila – c’è anche quella contro il Valencia dello scorso weekend – per preparare il terreno per l’impresa contro l’Arsenal. Se esiste una squadra al mondo capace solamente di pensarci ad una cosa del genere, lo sappiamo, quella è il Real Madrid.

Un po’ di turnover contro l’Alaves per Ancelotti sarà normale. Anche perché i padroni di casa, che vengono dalla vittoria sul campo del Girona, vorrebbero sicuramente rimanere fuori dalla zona rossa della classifica. Non semplice. Ovvio. E anche i giocatori dell’Alaves sanno benissimo che non è questa la partita da vincere per non perdere il treno salvezza. E speravamo di trovare un Madrid forse “pieno” e non col dente avvelenato. Insomma, tutto lascia presagire che ci possa essere il 2.

Come vedere Alaves-Real Madrid in diretta tv e streaming

Il pronostico

Finita la possibilità di fare passi falsi. Il Real Madrid deve vincere contro l’Alaves per rimanere agganciato al treno Liga. Gara da almeno tre reti complessive. E sì, il 2 del Real Madrid è cosa certa.

Le probabili formazioni di Alaves-Real Madrid

ALAVES (4-2-3-1): Sivera; Mourino, Abqar, Diarra, Sanchez; Jordan, Blanco; Vicente, Alena, Martin; Garcia.

REAL MADRID (4-4-2): Fran; Vazquez, Tchouameni, Rudiger, Garcia; Diaz, Camavinga, Modrid, Bellingham; Mbappé, Vinicius.

POSSIBILE RISULTATO: 1-3