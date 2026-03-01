Pronostici Roma-Juventus: marcatore e tiri in porta

Roma-Juventus, i pronostici del match: dal marcatore ai possibili tiratori, gli intrecci in chiave player building

Snodo cruciale per la corsa Champions delle due squadre, la sfida tra Roma e Juventus si prenderà gli onori della ribalta di una giornata di campionato che vedrà nel confronto dell’Olimpico un autentico coronamento. Forti del +4 in classifica, gli uomini di Gasperini hanno la grande chance di mettere un altro mattoncino importante distanziando i bianconeri, reduci dalle fatiche di Champions.

Aperto a molteplici soluzioni, la super sfida di questa sera potrebbe essere illuminata ancora una volta da Malen. Non più fortino inespugnabile, la retroguardia di Spalletti farà molta fatica a leggere i movimenti dell’olandese, punta di diamante di una squadra che tende ad appoggiarsi molto sulla sua classe.

Vista la grande predisposizione al tiro – unita all’importante verve realizzativa – quella del neo acquisto giallorosso è una candidatura importante soprattutto in ottica quasi marcatore con sostituto.

Pronostici Roma-Juventus: le scelte sui possibili tiratori

Non ancora al top della forma, Kenan Yildiz sarà comunque chiamato a prendere per mano una squadra che ha bisogno della sua classe cristallina per risalire la china. A secco di gol da un mese e mezzo, il numero 10 tende ad esaltarsi contro la Roma: l’uno contro uno contro Celik potrebbe regalargli spazi interessanti per concludere a rete.

In questo caso l’Over 1,5 tiri in porta plus sembra configurarsi come una soluzione molto interessante, premiato anche in termini di quota. Per chiudere il cerchio, occhio infine a Lorenzo Pellegrini: ritrovato sia sotto il profilo fisico che mentale, il tuttocampista giallorosso ha nel tiro dalla medio-lunga distanza un’arma importante con cui far male a Perin.

Nel caso in cui non dovesse partire titolare l’ex capitano della Roma, si potrebbe convergere su Dybala tiratore: il ballottaggio tra i due è più aperto che mai.

Malen marcatore plus; Yildiz Over 1,5 tiri in porta plus, Pellegrini Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 14,56 su Goldbet.