Pronostico Polonia-Nigeria: c’è solo una cosa in palio

Polonia-Nigeria è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Polonia e Nigeria hanno fallito la qualificazione al Mondiale e in questa amichevole c’è solamente una cosa in palio: l’orgoglio. Per poi chissà che cosa, visto che siamo alla fine della stagione e tutti i giocatori vorrebbero essere in vacanza.

Nella storia di queste due nazionali c’è un solo precedente che è datato 2018: sempre in amichevole con una vittoria africana per uno a zero. Ora, in questo caso, la Polonia dà la sensazione di potersi prendere una “rivincita” anche perché a Nigeria è rimaneggiata. Intanto manca quell’Osimhen che non è stato convocato perché a detta del commissario tecnico nigeriano lascerà il Galatasaray in questa sessione di mercato. E quindi non è stato convocato. E poi la Polonia deve cercare in qualche modo, fin dove possibile, di togliersi di dosso la delusione della mancata convocazione.

Rispetto a quell’amichevole di qualche anno fa ci aspettiamo in ogni caso una sfida molto diversa. Se allora se è vista una gara con un solo gol, qui crediamo fortemente che la situazione possa essere diversa. Una sfida da almeno una rete per squadra. Ma sotto nel nostro pronostico vi diciamo come potrebbe andare a finire.

Come vedere Polonia-Nigeria in diretta tv e in streaming

Polonia-Nigeria, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria della Polonia è quotata 2.05 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.85 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Una vittoria della Polonia è pronosticabile. E la quota a oltre due volte la posta è assolutamente da prendere. Anche un gol per squadra si può considerare una cosa quasi sicura, a differenza di quanto successo come spiegato prima nell’unico incrocio che c’è stato nella storia di queste due nazionali. Le probabili formazioni di Polonia-Nigeria POLONIA (3-4-3): Bulka; Wisniewski, Kedziora, Kiwior; Pyrka, Zielinski, Piotrowski, Zalewski; Szymanski, Lewandowski, Pietruszewski.

NIGERIA (4-3-3): Okonkwo; Oputa, Nwaiwu, Ogbu, Igboke; Yusuf, Nnadi, Tijani; Azeez, Moffi, Durosinmi. POSSIBILE RISULTATO: 2-1