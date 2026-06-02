Pronostico Lussemburgo-Italia: rivoluzione verde sulle macerie di Zenica

Lussemburgo-Italia è un’amichevole e si gioca mercoledì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv in chiaro e streaming gratis.

Le macerie lasciate dall’ennesima catastrofe calcistica sono ancora disseminate ovunque ed il ct ad interim dell’Italia, Silvio Baldini, ha scelto, con fare quasi provocatorio, di convocare quasi esclusivamente elementi della sua Under-21 per le (tristissime) amichevoli di inizio giugno, finestra che in teoria sarebbe dovuta servire alla nostra nazionale per prepararsi al Mondiale nordamericano.

Mondiale che, per la terza volta di fila, non vedrà gli Azzurri ai nastri di partenza. Una vergogna assoluta per una nazionale blasonata come l’Italia, che nel suo palmarès conta ben 4 campionati del mondo più 2 Europei.

A Zenica, in Bosnia, poco più di due mesi fa è andato in scena un altro psicodramma, con la selezione all’epoca guidata da Gennaro Gattuso (dimessosi dopo il clamoroso flop insieme al presidente federale Gravina) eliminata nella finale playoff dai modesti – ma ostici – balcanici in seguito a una drammatica serie di calci di rigore. Un film già visto sia quattro anni prima contro la Macedonia del Nord a Palermo sia nel 2017 contro la Svezia a San Siro. Insomma, siamo di nuovo all’anno zero e in attesa che venga nominato un nuovo commissario tecnico – prima bisognerà eleggere il nuovo presidente della Figc – Baldini avrà il non facile compito di avviare e preparare il terreno per l’ennesima rivoluzione.

L’unico big è Donnarumma

Sarà dunque un’Italia totalmente sperimentale quella che affronterà Lussemburgo e Grecia. Nel Granducato ci saranno soltanto tre reduci della disfatta di Zenica: Donnarumma, Palestra e Pio Esposito. Baldini adotterà inoltre lo stesso modulo utilizzato con Under-21, il 4-3-3: davanti all’estremo difensore del Manchester City agiranno Comuzzo e Chiarodia – quest’ultimo messosi in mostra con il Borussia Dortmund – mentre i due terzini saranno Palestra e Ahanor.

A centrocampo il ct darà fiducia a Lipani e Pisilli, che verranno affiancati da Dagasso, fresco di promozione in Serie A con il Venezia. Davanti, ai lati dell’inamovibile Pio Esposito, giocheranno Fini, rivelazione del Frosinone, e Koleosho, uno dei punti fermi dell’Under-21, che ha trascorso l’ultima stagione tra Premier League (Burnley) e Ligue 1 (Paris FC).

Basterà per avere la meglio sul Lussemburgo di Jess Strasser, arrivato ultimo (0 punti) nelle qualificazioni al Mondiale 2026? Difficile rispondere, anche se per i bookmaker l’Italia resta nettamente favorita nonostante i numerosissimi baby.

Come vedere Lussemburgo-Italia in diretta tv e in streaming

L’amichevole Lussemburgo-Italia è in programma mercoledì alle 20:45 allo Stade de Luxembourg di Lussemburgo, in Lussemburgo. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per poter vedere la partita su smartphone e tablet bisognerà scaricare l’applicazione, mentre da pc basterà accedere al sito.

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Il pronostico

Sebbene i bookmaker vedano l’Italia favorita per il blasone, la mancanza di esperienza internazionale e la spensieratezza della linea verde potrebbero tradursi in una gara molto aperta e ricca di disattenzioni tattiche. Il Lussemburgo, pur avendo chiuso il girone di qualificazione al Mondiale a 0 punti, davanti al proprio pubblico cercherà l’impresa della vita contro una difesa italiana totalmente inedita e priva di rodaggio. Al contempo, il talento offensivo di ragazzi come Koleosho e l’istinto del gol di Pio Esposito garantiscono che gli Azzurri non dovrebbero avere problemi a trovare la via della rete. L’Italia secondo noi la spunterà senza problemi ma viene difficile immaginare una goleada data l’età media e i carichi emotivi del debutto.

Le probabili formazioni di Lussemburgo-Italia

LUSSEMBURGO (4-3-3): Moris; Jans, Korac, Carlson, Bohnert; Martins, Olesen, Barreiro; Thill, Sinani, Dardari.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Palestra, Comuzzo, Chiarodia, Ahanor; Pisilli, Lipani, Dagasso; Fini, Pio Esposito, Koleosho.

POSSIBILE RISULTATO: 1-2