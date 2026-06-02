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Pronostico Olanda-Algeria: la sbloccano nel primo tempo

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Olanda-Algeria è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Olanda e Algeria sono due nazionali che saranno protagoniste al prossimo Mondiale. Soprattutto i padroni di casa di Koeman, che come al solito possono essere una mina vagante della manifestazione. Diciamo che le qualità tecniche ci sono e sono molto importanti. E quindi nulla è precluso.

Pronostico Olanda-Algeria
Pronostico Olanda-Algeria: la sbloccano nel primo tempo (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Ci saranno delle assenze eccellenti e lo sappiamo, ma davanti gli orange possono puntare su Malen, l’attaccante della Roma davvero devastante da quando è approdato nel campionato italiano. Un giocatore incredibile che ha reso, senza paura di dire una fesseria, molto al di sopra di quelle che erano le aspettative. Sarà titolare anche nell’amichevole in questione contro l’Algeria, che oggettivamente, dopo 12 anni senza massima competizione per nazionali, è davvero poca cosa.

Gli africani, che vengono da una cocente eliminazione in Coppa d’Africa, non hanno chissà quali aspettative. Già partecipare è un fatto importante quindi basta e avanza per essere sereni. Se a tutto questo ci aggiungiamo il fatto che le ultime amichevoli giocate non sia andate in chissà che modo, allora il quadro è completo. Infine si gioca a Rotterdam, quindi in casa olandese. Un fattore anche questo.

Come vedere Olanda-Algeria in diretta tv e in streaming

Olanda-Algeria, in programma mercoledì alle 20:45, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

Dentro un match da almeno tre reti complessive – quasi sicuramente tutte a favore dell’Olanda – ci aspettiamo una partita indirizzata sin da subito e che i padroni di casa dovrebbero sbloccare già nel primo tempo. Non ci sono altre possibilità per questo match.

Le probabili formazioni di Olanda-Algeria

OLANDA (4-2-3-1): Verbruggen; Dumfries, Van Hecke, Van Dijk, Hato; Gravenberch, Timber; Koopmeiners, Reijnders, Gakpo; Malen.
ALGERIA (3-4-2-1): Mastil; Madi, Belaid, Chergui; Belghali, Aouar, Chaibi, Ait-Nouri; Amoura, Maza; Gouiri.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0

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