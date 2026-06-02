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Pronostico Congo-Danimarca: i valori rimangono tali

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Congo-Danimarca è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Il ribaltone esiste. Ed è quello che vede protagoniste queste due formazioni. Il Congo infatti si è qualificato ai prossimi Mondiali mentre la Danimarca, perdendo la finale playoff contro la Repubblica Ceca, non è riuscita a staccare il passo. Strano, ma è appunto così.

Pronostico Congo-Danimarca
Pronostico Congo-Danimarca: i valori rimangono tali (AnsaFoto) – Ilveggente.it

Questo è il primo incrocio nella storia di queste due formazioni. Ovviamente pensare a delle amichevoli in un altro momento sarebbe stato complicato. Adesso però si gioca e i valori in campo rimangono quelli reali, nonostante quello che vi abbiamo detto. La Danimarca, vuoi o non vuoi, è una nazionale importante in Europa anche se evidentemente qualcosa ha perso nel corso degli ultimi anni. Ma rimane comunque una formazione competitiva che, contro il Congo che pensa alla preparazione del Mondiale, può tranquillamente vincere la partita.

Sì, nonostante si parli di un’amichevole comunque, i danesi non vogliono perdere contro una squadra che occupa la posizione numero 46 del ranking Mondiale. I danesi sono 20esimi, e questa distanza enorme esiste non solo nella carta ma anche nella realtà dei fatti.

Come vedere Congo-Danimarca in diretta tv e in streaming

Congo-Danimarca, in programma mercoledì alle 20:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.

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Il pronostico

La vittoria della Danimarca, in una gara da meno di tre reti complessive, ci sta eccome in questa amichevole. Ci aspettiamo quindi una facile affermazione dei danesi nonostante, come detto, non siano riusciti a centrare la qualificazione al mondiale.

Le probabili formazioni di Congo-Danimarca

CONGO (4-2-3-1): Mapsi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Kayembe; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu.
DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Bah, Andersen, Nelsson, Mahele; Hujlmand, Hojbjerg; Dreyer, Froholt, Damsgaard; Hogh.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1

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