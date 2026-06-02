Pronostico Congo-Danimarca: i valori rimangono tali

Congo-Danimarca è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla
Il ribaltone esiste. Ed è quello che vede protagoniste queste due formazioni. Il Congo infatti si è qualificato ai prossimi Mondiali mentre la Danimarca, perdendo la finale playoff contro la Repubblica Ceca, non è riuscita a staccare il passo. Strano, ma è appunto così.
Questo è il primo incrocio nella storia di queste due formazioni. Ovviamente pensare a delle amichevoli in un altro momento sarebbe stato complicato. Adesso però si gioca e i valori in campo rimangono quelli reali, nonostante quello che vi abbiamo detto. La Danimarca, vuoi o non vuoi, è una nazionale importante in Europa anche se evidentemente qualcosa ha perso nel corso degli ultimi anni. Ma rimane comunque una formazione competitiva che, contro il Congo che pensa alla preparazione del Mondiale, può tranquillamente vincere la partita.
Sì, nonostante si parli di un’amichevole comunque, i danesi non vogliono perdere contro una squadra che occupa la posizione numero 46 del ranking Mondiale. I danesi sono 20esimi, e questa distanza enorme esiste non solo nella carta ma anche nella realtà dei fatti.
Come vedere Congo-Danimarca in diretta tv e in streaming
Congo-Danimarca, in programma mercoledì alle 20:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
La vittoria della Danimarca è quotata 1.55 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.60 su Goldbet e Lottomatica.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
La vittoria della Danimarca, in una gara da meno di tre reti complessive, ci sta eccome in questa amichevole. Ci aspettiamo quindi una facile affermazione dei danesi nonostante, come detto, non siano riusciti a centrare la qualificazione al mondiale.
Le probabili formazioni di Congo-Danimarca
CONGO (4-2-3-1): Mapsi; Wan-Bissaka, Mbemba, Tuanzebe, Masuaku; Pickel, Kayembe; Bongonda, Kakuta, Wissa; Bakambu.
DANIMARCA (4-2-3-1): Hermansen; Bah, Andersen, Nelsson, Mahele; Hujlmand, Hojbjerg; Dreyer, Froholt, Damsgaard; Hogh.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus