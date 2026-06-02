Sabalenka per il record, Kalinskaya per la favola: quarti da brivido a Parigi

Tra record mondiali e favole inattese, si completano i quarti femminili a Parigi: fari puntati su Sabalenka-Shnaider e Kalinskaya-Chwalinska.

Il mercoledì del Roland Garros si preannuncia caldissimo, con gli ultimi due quarti di finale del tabellone femminile che promettono di chiudere il cerchio non senza sorprese. Gli occhi del mondo, manco a dirlo, sono inevitabilmente puntati sulla numero uno del seeding, Aryna Sabalenka, che battendo Naomi Osaka negli ottavi ha timbrato un record pazzesco: ha collezionato, udite udite, 14 quarti di finale consecutivi nei tornei del Grande Slam, un traguardo che nessuno tagliava dai tempi di Serena Williams.

Diciamolo subito: la bielorussa, unica campionessa Slam rimasta in gioco nel torneo, parte con i favori del pronostico. Dall’altra parte della rete ci sarà la russa Diana Shnaider, mancina dal tennis solido e in ascesa, che è stata capace di eliminare Madison Keys nel turno precedente. Non ci sono precedenti tra le due giocatrici, ma verosimilmente, on fire com’è, Sabalenka dovrebbe riuscire ad imporsi sin da subito.

Non senza fatica, però, considerando che la sua rivale di mercoledì ha un ampio repertorio di armi per creare più di un grattacapo alla favorita del seeding. Scenario diametralmente opposto, ma ad altissima tensione, è quello che attende Anna Kalinskaya, che in questo Roland Garros sta cercando la favola che da tempo si aspetta di vivere.

Quante incognite ai quarti femminili di Parigi

La russa, reduce dalla battaglia di nervi vinta al tie-break decisivo contro Anastasia Potapova, si ritrova davanti la vera e propria Cenerentola del torneo: la qualificata polacca Maja Chwalinska, numero 114 del mondo, capace di arrampicarsi fino alla seconda settimana partendo dalle retrovie. Qui le lavagne dei bookmaker non si sbilanciano: le due giocatrici si presentano alla sfida con quote praticamente identiche, traducendosi in un match totalmente indecifrabile.

Kalinskaya ha dalla sua una maggiore esperienza e dimestichezza coi campi che contano, quello sì, ma la polacca sta giocando sulle ali dell’entusiasmo e con una varietà di colpi che rischia di disorientare anche le veterane. Le due giocatrici non si sono mai affrontate, motivo per il quale le incognite non mancano. Molto probabilmente sarà comunque la più esperta Kalinskaya ad imporsi, ma solo al culmine di un match che si giocherà punto a punto, sul filo del rasoio.

Sabalenka IN Sabalenka – Shnaider

Kalinskaya IN Kalinskaya – Chwalinska