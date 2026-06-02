Auger Aliassime-Cobolli, non c’è due senza tre: un quarto sul filo del rasoio

Non c’è due senza tre o rivincita canadese? Fari puntati sul quarto di finale tra Flavio Cobolli e Felix Auger-Aliassime al Roland Garros.

L’incrocio fratricida tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi non è il solo piatto gourmet sul menu di mercoledì 3 giugno al “ristorante” Roland Garros. Val bene un assaggio anche il secondo quarto in programma nella stessa giornata, anch’esso tricolore seppur solo a metà. A scendere in campo, oltre ai due Matteo del tennis azzurro, sarà anche Flavio Cobolli, pronto a battersi per agguantare la prima semifinale Slam della sua carriera. E anche se al di là della rete non ci sarà un connazionale a rendere tutto più difficile e doloroso, ci sarà un avversario di quelli belli testi.

Il romano affronterà il ritrovato Felix Auger-Aliassime, numero 6 della classifica mondiale. Il canadese, superata la crisi tecnica delle scorse stagioni, si è presentato a Parigi in una condizione fisica impressionante, pronto a riprendere in mano la sua carriera e a centrare il sogno di una vita. Sempre a patto, naturalmente, che riesca a sconfiggere un rivale che per ben due volte lo ha messo alla porta senza troppi complimenti. Già, perché i precedenti ufficiali nel circuito maggiore fanno ben sperare: il bilancio degli h2h dice che Cobolli ha battuto il canadese per ben 2 volte, il che non può essere un caso.

Le due sfide si sono disputate nel corso del 2024 sul cemento americano, prima con la rimonta azzurra ad Acapulco e poi con una netta affermazione al Masters 1000 di Montreal, circostanza in cui Flavio concedette a Felix a malapena 5 game. Pur considerando che si tratterà del loro primo incrocio assoluto sulla terra battuta, lo storico favorevole certifica come il tennis di Cobolli riesca a mandare fuori giri, a quanto pare, i meccanismi del canadese. E se è vero che non c’è due senza tre, allora gli italiani in semifinale potrebbero essere addirittura due.

Auger Aliassime-Cobolli: il pronostico

Entrambi i tennisti approdano a questa sfida dopo aver giocato il loro miglior tennis all’ombra della Tour Eiffel. Cobolli, che agli ottavi ha battuto Zachary Svajda in 4 set, ha mostrato una maturità tattica invidiabile, ma ha anche confermato di saper gestire egregiamente i momenti di stanchezza fisica. Auger-Aliassime ha faticato un po’ nei primi turni (ha giocato 2 partite da 5 set e 1 da 4): dopo la maratona contro Nakashima, però, ha messo la quinta e ha spazzato via il cileno Alejandro Tabilo con un perentorio 6-3, 7-5, 6-1, mettendo a referto ben 17 ace e offrendo una prova devastante al servizio. Felix Auger-Aliassime ha forse più esperienza rispetto a Flavio Cobolli, ma il suo rendimento incostante lo ha sempre lasciato un gradino più in basso rispetto alla vetta dell’Olimpo Atp. Per i suoi trascorsi da top 10 il canadese è favorito nei pronostici, ma di pochissimo. Malgrado la sua abitudine a calcare palcoscenici di grande prestigio, Cobolli ha tutte le carte in regola per far saltare il banco: se l’azzurro, come speriamo, riuscirà a reggere l’urto dei primi game e a prolungare gli scambi, la partita potrebbe giocarsi sul filo del rasoio. Verosimilmente si trascinerà fino al quarto set, con almeno un tie-break ad alzare la tensione.