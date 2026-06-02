Quarto tricolore al Roland Garros: Berrettini-Arnaldi, sfida da impazzire

Berrettini e Arnaldi si sfidano in un inedito assoluto sulla terra rossa parigina: l’analisi e il pronostico del match che vale l’accesso alla semifinale.

Quando Jannik Sinner, appena una settimana fa, è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros, abbiamo pensato che tutto fosse perduto. Ci sbagliavamo. Non sapevamo – o meglio, non lo credevamo possibile – che addirittura ben tre italiani sarebbero stati capace di portare tanto in alto la bandiera del Bel Paese. Chi mai avrebbe potuto immaginare, del resto, che una tale e nutrita rappresentanza di connazionali potesse centrare nientepopodimeno che i quarti di finale dello Slam d’Oltralpe?

Ma c’è di più. Abbiamo già la certezza matematica, in questo momento, che almeno uno di questi tre arriverà in semifinale. E no, non c’entrano i pronostici. Questa certezza è bensì figlia del fatto che proprio due azzurri – sfortunatamente – si contenderanno uno dei quattro posti in palio in semifinale a Parigi. Se da un lato c’è l’orgoglio per un traguardo numericamente storico, dall’altro c’è tutta la tensione che inevitabilmente porta con sé l’attesissimo derby tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Un incrocio fratricida, dal retrogusto amaro, ma potenzialmente incredibile.

Per uno strano scherzo del destino, i due Matteo non si siano mai incontrati fino a questo momento, motivo per il quale si tratta di un inedito assoluto a livello Atp. L’assenza di precedenti renderà i primi game dell’incontro una fondamentale sessione di studio, con tutte le incognite del caso. Entrambi i giocatori arrivano a questa sfida dopo aver speso tantissimo dal punto di vista fisico e mentale, superando ostacoli di altissimo livello. Berrettini ha dovuto tirare fuori tutta la sua anima da combattente: dopo aver superato l’argentino Francisco Comesana al terzo turno, al termine di una battaglia epica di oltre cinque ore risoltasi al super tie-break, è stato strepitoso agli ottavi domando l’altro sudamericano Juan Manuel Cerundolo – il “giustiziere” di Sinner – in un match dispendioso ma gestito con una personalità da veterano. Il cammino parigino di Arnaldi è stato altrettanto straordinario. Il ligure ha infiammato il pubblico completando il suo capolavoro negli ottavi di finale, in un match che sembrava ormai già bello che concluso. E invece, Arnaldi ha ribaltato i pronostici in rimonta, superando lo statunitense Frances Tiafoe e confermando un feeling eccellente con i campi parigini.

Berrettini-Arnaldi: il pronostico

A pesare sul pronostico di questo derby c’è un numero imprecisato di variabili che è necessario considerare. Uno su tutti: l’esperienza e l’abitudine ai grandi palcoscenici. Va da sé che, vista da questo punto di vista, sia Matteo Berrettini il favorito per l’accesso in semifinale, non fosse altro per l’enorme bagaglio di esperienza del romano a questi livelli nei tornei dello Slam, unito a un servizio e a un diritto che, se in giornata, restano colpi fuori mercato per chiunque. Ciò nonostante, il margine è tutt’altro che ampio, tanto è vero che ci aspettiamo un match lottato, potenzialmente da quattro o cinque set, in cui la fame e la capacità di Berrettini di accorciare i punti con la battuta potrebbe rivelarsi il vero ago della bilancia.