Pronostico Haiti-Nuova Zelanda: qualità basse ma c’è una vincitrice

Haiti-Nuova Zelanda è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Pensare che queste due nazionali siano al Mondiale e l’Italia, invece, per la terza volta di fila starà a guardare, è un colpo al cuore. Eppure Haiti – alla prima partecipazione – e Nuova Zelanda, cercheranno di divertirsi, fin quando possibile, alla manifestazione che tra dieci giorni avrà inizio.

Parliamo di due squadre vicine nel ranking: Haiti è alla posizione numero 83, mentre la Nuova Zelanda 85. Vicinissime, e infatti non possiamo ci possa essere chissà quale spettacolo in questa partita. Le qualità tecniche sono bassissime, quelle fisiche un po’ di più, ma in generale parliamo di due squadre, come avrete capito tutti, che non possono andare chissà dove. Devono solo divertirsi e onorare nel migliore dei modi la maglia.

Non ci sono precedenti, non ne esistono. E giustamente anche perché pensare di organizzare delle amichevoli tra due Nazionali lontanissime è complicato. Impossibile. Ma il Mondiale è anche questo, permette di incrociare storie diverse e bellissime. E soprattutto quella haitiana merita. Comunque, tornando alla partita: la Nuova Zelanda nell’ultima amichevole giocata contro il Cile, quindi una nazionale anche con un po’ di storia, ha fatto vedere di essere anche abbastanza pronta mentalmente e fisicamente per dare qualcosa al Mondiale. E crediamo possa vincere questa partita.

Come vedere Haiti-Nuova Zelanda in diretta tv e in streaming

Haiti-Nuova Zelanda, in programma mercoledì alle 2, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria della Nuova Zelanda è quotata 2.55 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.93 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Come spiegato prima non ci aspettiamo chissà quale spettacolo. Ma ci aspettiamo comunque una Nuova Zelanda vincente. Match da meno di tre reti complessive. Le qualità rimangono molto basse. Le probabili formazioni di Haiti-Nuova Zelanda HAITI (4-3-3): Placide; Arcus, Adé, Duverne, Expérience; Deedson, Bellegarde, Pierre; Isidor, Nazon, Providence.

NUOVA ZELANDA (4-2-3-1): Crocombe; Payne, Bindon, Boxall, Cacace; Samenic, Bell; McCowatt, Singh, Garbett; Wood. POSSIBILE RISULTATO: 0-1