Pronostico Brescia-Ascoli: Rondinelle pronte ad alzare un altro muro

Brescia-Ascoli è una partita valida per l’andata delle finali playoff di Serie C e si gioca martedì alle 21:15: diretta tv, notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico.

I playoff di Serie C sono l’unica competizione italiana che si trascina fino a giugno e l’epilogo è previsto soltanto domenica prossima, quando allo stadio “Del Duca” di Ascoli andrà in scena la finale di ritorno tra i marchigiani e il Brescia. Prima, però, c’è il match d’andata, che si giocherà in casa della Rondinelle, al “Rigamonti”. Ricordiamo che, in caso di parità al termine della doppia sfida, ci saranno sia i tempi supplementari che – eventualmente – i rigori. Non si terrà conto, insomma, del piazzamento ottenuto dalle due finaliste nei rispettivi gironi in regular season, né del numero di punti conquistati.

L’Ascoli di Francesco Tomei, tuttavia, avrà il non banale vantaggio di giocare il ritorno davanti al proprio pubblico, dove non perde da novembre 2025. Da allora solo risultati positivi tra le mura amiche per il Picchio, reduce dalla semifinale contro una corazzata del girone C, il Catania. Etnei strapazzati 4-0 al “Del Duca”, poi in Sicilia una sconfitta indolore per 2-1, ma lo scarto del primo round era tale da consentire a Tomei di dormire sonni tranquilli ed iniziare già a pensare alla finalissima.

Più equilibrate e sul filo del rasoio invece le due sfide tra Brescia e Salernitana, altri due colossi dei rispettivi gironi. A spuntarla è stata la solidità dei lombardi, che dopo aver evitato la sconfitta al fotofinish all’Arechi con una strepitosa rovesciata di Crespi (1-1), al ritorno ha alzato un muro davanti ai granata, sbloccandola al 1′ con lo stesso Crespi e realizzando la rete del 2-0 in pieno recupero con Vido, una volta anestetizzato l’attacco della squadra di Serse Cosmi. Nelle quattro partite disputate finora nei playoff il Brescia ha incassato a malapena un gol, mentre nelle ultime due gare di regular season erano arrivati due clean sheet consecutivi.

Come vedere Brescia-Ascoli in diretta tv e in streaming

Brescia-Ascoli è in programma martedì alle 21:15. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport (canale 251). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky. Anche Rai Sport darà la possibilità di seguire la sfida in chiaro. Sarà possibile inoltre assistere a Brescia-Ascoli anche in streaming attraverso la piattaforma Rai Play ed il sito di Rai Sport.

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Il pronostico

Sotto il cielo di giugno si accende l’atto più drammatico, logorante e affascinante della stagione di Serie C. Al “Rigamonti” va in scena la finale d’andata dei playoff: un faccia a faccia totale tra Brescia e Ascoli per strappare l’ultimo pass disponibile per il paradiso della Serie B.

Prevediamo una partita a scacchi dove la gestione dell’ansia e l’equilibrio dei reparti varranno doppio. Il Brescia fa leva su una fase di non possesso spaventosa: un solo gol incassato nei quattro match di questi playoff e la capacità di blocare i reparti offensivi più fisici della categoria. L’Ascoli, di contro, ha il morale alle stelle dopo aver demolito il Catania all’andata, ma la sconfitta indolore del “Massimino” ha ricordato a Tomei che fuori casa i marchigiani sanno anche soffrire. Negli atti d’andata delle finali playoff, la paura di compromettere il discorso qualificazione surclassa spesso la voglia di rischiare. Davanti al proprio pubblico, le Rondinelle faranno la partita con grande pazienza, sfruttando la spinta dello stadio per strappare un risultato positivo senza però sbilanciarsi, consapevoli della letale velocità di rimessa dei bianconeri. Il numero dei gol complessivi sarà verosimilmente inferiore a tre.

Le probabili formazioni di Brescia-Ascoli

BRESCIA (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo; Armati, Mercati, Mallamo, De Maria; Lamesta, Marras; Crespi.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre; Milanese, Damiani; Del Sole, Rizzo Pinna, D’Uffizi; Chakir.

POSSIBILE RISULTATO: 0-0