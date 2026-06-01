Pronostico Croazia-Belgio: i presupposti per lo spettacolo ci sono tutti

Croazia-Belgio è un’amichevole e si gioca martedì alle 18:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

A Fiume si sfidano due potenziali outsider del Mondiale nordamericano che sta per aprire i battenti, Croazia e Belgio. La selezione di Zlatko Dalic vuole ben figurare anche stavolta, anche se sarà complicato bissare i risultati delle ultime due edizioni, terminate rispettivamente con un secondo (Russia 2018) e un terzo posto (Qatar 2022), piazzamenti tutt’altro che scontati per la nazionale di un paese che non arriva a 4 milioni di abitanti.

Modric e compagni si sono qualificati alla rassegna iridata dominando il proprio girone: 7 vittorie in 8 partite, record “sporcato” solo dal pareggio a reti bianche in Repubblica Ceca. La lunga striscia d’imbattibilità della Croazia si è arrestata lo scorso marzo, nell’amichevole con il Brasile di Carlo Ancelotti, che ha avuto la meglio 3-1. In Nordamerica la selezione a scacchi bianchi e rossi, che punta sempre sulla vecchia guardia (oltre all’eterno Modric ci sono anche Kramaric, Budimir, Livakovic, Pasalic e Perisic), è stata sorteggiata nel gruppo L, quello dell’Inghilterra. Il prossimo 17 giugno Dalic e i suoi uomini esordiranno proprio con gli inglesi, poi le sfide più abbordabili – sulla carta – con Panama e Ghana.

Rudi Garcia ha “sbloccato” il Belgio

Il Belgio ha invece un girone molto più semplice: l’unica selezione che potrebbe impensierire i Diavoli Rossi è l’Egitto di Momo Salah, mentre Iran e Nuova Zelanda non fanno paura alla rappresentativa guidata da Rudi Garcia.

L’ex tecnico di Roma e Napoli finora non ha deluso le aspettative: nessuna sconfitta nel girone di qualificazione per un Belgio che è rimasto imbattuto pure nelle ultime due amichevoli con USA (2-5) e Messico (1-1) disputate lo scorso marzo. Undici gare senza sconfitte per Garcia, che è riuscito a far sbloccare dal punto di vista offensivo una nazionale che di qualità lì davanti ne ha davvero in abbondanza: in questo parziale, infatti, il Belgio di gol ne ha realizzati 38.

Garcia sicuramente non impiegherà Trossard, reduce dalla finale di Champions League. In attacco invece potrebbe toccare al classe 2005 Fernandez-Pardo, grande novità di questo Belgio, che verrà preferito a Lukaku. Dall’altro lato, Dalic riproporrà la difesa a tre: a comporla saranno Pongracic, Vuskovic e Gvardiol. Dubbi sulla presenza di Modric dal 1′.

Come vedere Croazia-Belgio in diretta tv e in streaming

La sfida Croazia-Belgio è in programma martedì alle 18:00 alla HNK Rijeka di Fiume, in Croazia. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Calcio (canale 202). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

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Il pronostico

Il Belgio di Garcia ha dimostrato di essere in grado di bucare la porta avversaria con straordinaria frequenza (38 reti nelle ultime 11 partite). Al contempo, i padroni di casa della Croazia a Fiume difficilmente resteranno a secco, potendo contare su elementi del calibro di Kramaric e Pasalic pronti a colpire. Stuzzicano sia il Gol che il Multigol 2-4: ipotizziamo una partita aperta ma pur sempre di collaudo, dove i ritmi potrebbero calare alla distanza a causa dei numerosi cambi nella ripresa. Risultati come l’1-1, il 2-1 o il 2-2 coprono ottimamente l’andamento del match.

Le probabili formazioni di Croazia-Belgio

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Pongracic, Vuskovic, Gvardiol; Stanisic, Modric, M. Pasalic, Perisic; Kramaric, Baturina; Budimir.

BELGIO (4-2-3-1): Courtois; Castagne, De Winter, Theate, De Cuyper; Tielemans, Witsel; Saelemaekers, De Bruyne, Doku; Fernandez-Pardo.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1