Pronostico Colombia-Costa Rica: otto volte su nove

Colombia-Costa Rica è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Fino ad oggi sono stati otto gli incroci tra Colombia e Costa Rica. E, in sette occasioni, i colombiani hanno vinto. E anche segnando diversi gol. Solamente una volta gli ospiti hanno vinto, segnando addirittura tre reti. Ma adesso non sembra essere una squadra pronta a ribaltare un pronostico che ci pare scritto.

La Colombia, andando a vedere la rosa che ha a disposizione, è una squadra che può creare grattacapi a molte nazionali. Davanti, sulla prima linea, soprattutto con Luis Diaz in forma, è una nazionale assai pericolosa quando ribalta l’azione da difensiva in offensiva. E il Costa Rica, dietro, non sembra proprio una squadra così pronta a reggere l’urto. Addirittura, nell’ultima partita giocata contro l’Iran, è riuscito a prendere otto cinque gol. E due, prima, dalla Giordania. Insomma, parliamo di una squadra che quando deve difendere fa un’enorme fatica.

E in queste falle si deve per forza inserire la Colombia, una nazionale che fa appunto dell’attacco forse la sua arma migliore. Ma non solo, fa anche della capacità di soffrire quando deve difendersi una della propria peculiarità. Ecco che questa amichevole, insomma, ci pare abbastanza indirizzata senza nessuna possibilità che possa finire in maniera diversa. Una situazione abbastanza chiara.

Come vedere Colombia-Costa Rica in diretta tv e in streaming

Colombia-Costa Rica, in programma martedì all’1:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria della Colombia è quotata 1.17 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno NO GOL invece ha un valore di 1.55 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Colombia vincente, senza nemmeno prendere gol. Troppo netto il divario in favore di Luis Diaz e compagni. Dall’altro lato il Costa Rica non riuscirà in nessun modo a reggere l’urto. E i numeri che vi abbiamo messo nero su bianco prima ne sono proprio la conferma. Non si riuscirà a fare chissà chè cosa. Le probabili formazioni di Colombia-Costa Rica COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica; Rios, Lerma; Arias, Rodriguez, Diaz; Suarez.

COSTA RICA (5-3-2): Sequeira; Mitchell, Salazar, Villalobos, Vargas, Araya; Mora, Galo, Soto; Zamora, Alcocer. POSSIBILE RISULTATO: 3-0