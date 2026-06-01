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I pronostici di lunedì 1 giugno: amichevoli internazionali

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I pronostici di lunedì 1 giugno, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali tra cui Norvegia-Svezia e Austria-Tunisia

Continuano le amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali, con in campo tra le altre anche la Turchia del commissario tecnico italiano Vincenzo Montella. Dopo aver centrato la qualificazione al Mondiale i turchi possono essere la mina vagante del torneo soprattutto se dovessero avere tutti gli uomini in forma. Di gente con qualità tecniche importanti ce n’è parecchia. Nonostante qualche assenza in questa amichevole, come quelle di Calhanoglu e Kenan Yildiz, contro la Macedonia la vittoria è ampiamente alla portata.

I pronostici di lunedì 1 giugno: amichevoli internazionali (Ansa Foto) – IlVeggente.it

 

Nel derby scandinavo tra Norvegia e Svezia la favorita d’obbligo è la nazionale che può contare sul bomber Haaland. I norvegesi si sono qualificati al Mondiale in modo trionfale ai danni dell’Italia, mentre la Svezia dopo un girone horror c’è riuscita solo grazie agli spareggi.

Vittoria probabile anche per l’Austria ai danni della Tunisia.

Pronostici: la scelta del Veggente

MULTIGOL CASA 2-4 in Colombia-Costa Rica, Amichevole, ore 01:00

Vincenti

  • TURCHIA (in Turchia-Macedonia, Amichevole, ore 19:30)
  • NORVEGIA (in Norvegia-Svezia, Amichevole, ore 19:00)
  • AUSTRIA (in Austria-Tunisia, Amichevole, ore 20:45)
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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

  • Turchia-Macedonia del Nord, Amichevole, ore 19:30
  • Slovacchia-Malta, Amichevole, ore 18:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

  • Bulgaria-Montenegro, Amichevole, ore 18:00
  • Norvegia-Svezia, Amichevole, ore 19:00
Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 9.06 GOLDBET ; 8.89 SPORTBET; 9.06 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

1 + GOL in Norvegia-Svezia, Amichevole, ore 19:00

 

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