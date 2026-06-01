Pronostico Canada-Uzbekistan: per Cannavaro è dura

Canada-Uzbekistan è un’amichevole internazionale in vista dei Mondiali. Pronostico, probabili formazioni e dove vederla

Il livello calcistico del Canada negli ultimi anni è aumentato di parecchio. Parliamo di una nazionale che ha in rosa dei calciatori ormai quasi tutti in Europa e soprattutto di uno dei Paesi organizzatori di questo Mondiale. Ed è per tale motivo che c’è un entusiasmo crescente dentro questa rappresentativa.

Alla prima qualificazione al Mondiale, l’Uzbekistan guidato da Fabio Cannavaro, ha dimostrato di non trovarsi qui per caso. Parliamo di una squadra che ha vinto nelle qualificazioni con il Qatar – in entrambi i casi – che non ha mai perso con l’Iran, che occupa una posizione di rilievo nel ranking Fifa e che sta dimostrando di avere dei buoni margini di crescita. E di miglioramento. Anche merito di Cannavaro, che sa il fatto suo, anche se ha dimostrato oggettivamente poco fino ad oggi nella sua carriera da allenatore. Ma ha un’esperienza così grossa che può solo far crescere i suoi uomini.

Certo, pensare che l’Uzbekistan possa uscire indenne da questa amichevole ci pare abbastanza complicato per tutti i motivi che vi abbiamo scritto. Dall’altro lato non possiamo dimenticare che c’è un Canada forte, e che vuole sognare e far sognare i propri tifosi. E una vittoria farebbe alzare ulteriormente il livello della propria convinzione.

Come vedere Canada-Uzbekistan in diretta tv e in streaming

Canada-Uzbekistan, in programma martedì alle alle 03:00, non sarà trasmessa in diretta tv. Nessuna piattaforma italiana ha acquistato i diritti sul massimo campionato brasiliano. ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI Comparazione quote La vittoria del Canada è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica e SportBet. Il segno GOL invece ha un valore di 1.90 su Goldbet e Lottomatica. Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

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Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus Il pronostico Canada vincente per tutti i motivi che vi abbiamo spiegato prima. E anche la quota è molto ghiotta per non pensare che possa succedere davvero così. Niente sorprese, in poche parole. Le probabili formazioni di Canada-Uzbekistan CANADA (4-4-2): Crépeau; Johnston, Bombito, Cornelius, Laryea; Buchanan, Eustáquio, Koné, Millar; Larin, David.

UZBEKISTAN (5-4-1): Nematov; Sayfiev, Alikulov, Abdullaev, Khusanov, Nasrullaev; Ganiev, Xamrobekov, Shukurov, Urunov; Shomurodov. POSSIBILE RISULTATO: 2-1