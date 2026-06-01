Pronostico Marocco-Madagascar: continuano gli esperimenti in attesa dei big

Marocco-Madagascar è un’amichevole e si gioca martedì alle 19:00: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Marocco campione d’Africa in carica (a tavolino, in attesa dell’esito del ricorso del Senegal) nella scorsa settimana ha già disputato una prima amichevole pre-Mondiale, strapazzando 5-0 il Burundi. Nient’altro che una sgambata per la selezione nordafricana che sarà tra le osservate speciali in Nordamerica dopo lo storico quarto posto ottenuto nel 2022 in Qatar (mai una rappresentativa della CAF era riuscita a fare meglio).

Quella con il Burundi è stata la terza partita sotto la guida del nuovo selezionatore Mohamed Ouahbi, che dopo la Coppa d’Africa ha preso il posto di Walid Regragui, uno dei grandi protagonisti della storica cavalcata nell’edizione qatariota. Bissare il risultato di 4 anni fa, però, non sarà per niente facile: il girone in cui è stato sorteggiato il Marocco, peraltro, dà la sensazione di essere uno dei più tosti. C’è il Brasile di Carlo Ancelotti, favoritissimo per il primo posto, l’ostica Scozia di McTominay ed una cenerentola come Haiti. Fondamentale, dunque, arrivare al primo appuntamento – esordio con la Seleçao a East Rutherford, New Jersey, il prossimo 14 giugno – in grande spolvero, anche perché dopo la sfida con il Brasile i Leoni dell’Atlante saranno probabilmente attesi da una sorta di spareggio per il secondo posto con gli scozzesi.

Ouahbi e i suoi uomini in questa settimana giocheranno altre due amichevoli. Prima di affrontare la Norvegia di Haaland il Marocco se la vedrà con il Madagascar, selezione che non si è qualificata al Mondiale. Gli Scorpioni però non sono andati lontanissimi dall’impresa, avendo chiuso al secondo posto dietro al Ghana nel girone di qualificazione (uno dei migliori risultati tra le selezioni arrivate seconde nelle qualificazioni CAF).

Nel Marocco difficile che scendano in campo le due stelle più luminose, Hakimi – reduce dalla finale di Champions con il suo PSG – e l’ex milanista Brahim Diaz, oggi al Real Madrid.

Come vedere Marocco-Madagascar in diretta tv e in streaming

L’amichevole Marocco-Madagascar, in programma martedì alle 19:00 al Prince Moulay Abdellah Stadium di Rabat, in Marocco, non sarà trasmessa né in diretta tv né in streaming. In Italia i diritti per la trasmissione del match non sono stati acquistati da alcuna emittente o piattaforma satellitare/streaming.

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Il pronostico

Un test che servirà a Ouahbi soprattutto per valutare le seconde linee e dare minutaggio a chi deve convincerlo nelle rotazioni. Ma, nonostante il rimpasto, il divario tecnico e di motivazioni con il Madagascar rimane profondo. Gli Scorpioni proveranno a impostare una gara difensiva ed orgogliosa, ma la qualità del centrocampo e la profondità della rosa marocchina dovrebbero alla lunga fare la differenza. Il successo dei campioni d’Africa in carica non sembra essere in discussione, vista la necessità di mantenere alto l’entusiasmo e l’intensità mentale nel ritiro. Tuttavia, l’assenza dei titolarissimi e i carichi di lavoro premondiali suggeriscono una vittoria d’autorità ma senza straripare in punteggi tennistici. Una finestra tra i 2 e i 4 gol totali (come un 2-0 o un 3-0) fotografa perfettamente lo scenario.

Le probabili formazioni di Marocco-Madagascar

MAROCCO (4-5-1): Bounou; Mazraoui, Issa Diop, Halhal, Salah-Eddine; El Aynaoui, El Mourabet, Yassine, El Khannouss, Talbi; Rahimi.

MADAGASCAR (4-3-3): Dupire; Morgan, Rabemanantsoa, Tremoulet, Rabearivelo; Couturier, Lapoussin, Raveloson; Randrianantenaina, Caddy, Raheriniaina.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0