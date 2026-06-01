Pronostico Galles-Ghana: la pressione è tutta sulle Black Stars

Galles-Ghana è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.
Il Galles non è riuscito a qualificarsi a quello che sarebbe stato il secondo Mondiale consecutivo dopo la dimenticabile apparizione a Qatar 2022. I britannici, arrivati secondi dietro al Belgio nel girone di qualificazione – soltanto 2 punti di differenza – sono stati sorpresi dalla Bosnia, poi giustiziera anche dell’Italia, nel primo round dei playoff dello scorso marzo. Una sconfitta amara, maturata al termine di una drammatica lotteria di rigori e davanti a un Cardiff City Stadium incredulo.
Il selezionatore Craig Bellamy non vede l’ora di archiviare quella delusione. E due prestazioni confortanti nelle amichevoli con Ghana e Romania, prima di tuffarsi nella Nations League di settembre, potrebbero dare una mano in tal senso.
Le Black Stars invece al Mondiale ci saranno ed il loro debutto è previsto il prossimo 18 giugno contro Panama a Toronto, in Canada. La situazione però non è delle più rosee: il Ghana, dopo aver conquistato il pass lo scorso autunno, ha incassato solo sconfitte nelle cinque amichevoli successive (Giappone, Corea del Sud, Austria, Germania e Messico), segnando la miseria di due gol in questa striscia ed incassandone ben 12 complessivi. Una settimana fa il test con i messicani, terminato 2-0 per il Tri, non ha schiarito i dubbi del commissario tecnico Carlos Queiroz riguardo al momento negativo che stanno attraversando i suoi uomini. Al Mondiale il Ghana, oltre a Panama, dovrà vedersela anche con Inghilterra e Croazia.
Come vedere Galles-Ghana in diretta tv e in streaming
Galles-Ghana è in programma martedì alle 20:45 al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.
ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI
Comparazione quote
Il segno “1X+Under 2.5” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.04 su Sportbet.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus
Il pronostico
Le motivazioni psicologiche potrebbero pesare più dei valori assoluti. Il Galles scende in campo senza alcuna pressione mondiale, ma con una feroce voglia di rivalsa davanti al proprio pubblico per dimostrare che l’eliminazione ai rigori dal playoff con la Bosnia è stata solamente un brutto scherzo del destino. I britannici punteranno sulla consueta intensità fisica e sul fattore campo.
Il Ghana vive invece una crisi d’identità profonda: cinque sconfitte di fila, appena 2 gol fatti e ben 12 subiti in questo parziale horror. Le Black Stars hanno le gambe imballate dai richiami di preparazione e la testa comprensibilmente rivolta al debutto del 18 giugno a Toronto contro Panama. Difficile immaginare una sconfitta dei padroni di casa a Cardiff contro una nazionale che sta faticando a trovare la via della rete e a sviluppare una manovra fluida. Il Galles cercherà di imporre il proprio ritmo senza però strafare, mentre il Ghana baderà prima di tutto a ritrovare solidità difensiva per interrompere l’emorragia di gol subiti. Un buon compromesso sembra essere l’1X+Under 3.5.
Le probabili formazioni di Galles-Ghana
GALLES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Rodon, Mepham, DaSilva; Sheehan, Ampadu; Brooks, Broadhead, Thomas; Koumas.
GHANA (3-4-3): Ati-Zigi; Oppong, Djiku, Opoku; Seidu, Partey, Sibo, Rahman; Williams, Semenyo, J. Ayew.
- Deposito minimo: 10€
- Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri
- Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus
- I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- Deposito minimo: 20€
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni
- 50% sul deposito fino a 50€
- + Rimborso del 30% delle eventuali perdite fino a 950€
- Deposito minimo: 20€
- Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1
- Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher
- Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati
- Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive
- Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale
- Deposito minimo: 10€
- Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal
- Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus