Pronostico Galles-Ghana: la pressione è tutta sulle Black Stars

Galles-Ghana è un’amichevole e si gioca martedì alle 20:45: notizie, statistiche, probabili formazioni, pronostico, diretta tv e streaming.

Il Galles non è riuscito a qualificarsi a quello che sarebbe stato il secondo Mondiale consecutivo dopo la dimenticabile apparizione a Qatar 2022. I britannici, arrivati secondi dietro al Belgio nel girone di qualificazione – soltanto 2 punti di differenza – sono stati sorpresi dalla Bosnia, poi giustiziera anche dell’Italia, nel primo round dei playoff dello scorso marzo. Una sconfitta amara, maturata al termine di una drammatica lotteria di rigori e davanti a un Cardiff City Stadium incredulo.

Il selezionatore Craig Bellamy non vede l’ora di archiviare quella delusione. E due prestazioni confortanti nelle amichevoli con Ghana e Romania, prima di tuffarsi nella Nations League di settembre, potrebbero dare una mano in tal senso.

Le Black Stars invece al Mondiale ci saranno ed il loro debutto è previsto il prossimo 18 giugno contro Panama a Toronto, in Canada. La situazione però non è delle più rosee: il Ghana, dopo aver conquistato il pass lo scorso autunno, ha incassato solo sconfitte nelle cinque amichevoli successive (Giappone, Corea del Sud, Austria, Germania e Messico), segnando la miseria di due gol in questa striscia ed incassandone ben 12 complessivi. Una settimana fa il test con i messicani, terminato 2-0 per il Tri, non ha schiarito i dubbi del commissario tecnico Carlos Queiroz riguardo al momento negativo che stanno attraversando i suoi uomini. Al Mondiale il Ghana, oltre a Panama, dovrà vedersela anche con Inghilterra e Croazia.

Come vedere Galles-Ghana in diretta tv e in streaming

Galles-Ghana è in programma martedì alle 20:45 al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Si potrà seguire in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno “1X+Under 2.5” è quotato a 2.00 su Goldbet e Lottomatica e a 2.04 su Sportbet.

Bonus SportBet: 100€ subito Bonus 50€ SENZA deposito + fino a 50€ di rimborso Bonus 50€ senza deposito sport + fino a 50€ di bonus rimborso sul primo deposito 200€ Verifica Deposito minimo: 10€

Per ricevere i 100€, seleziona bonus di benvenuto sport quando ti registri

Requisiti di rollover: x8 per convertire il funbonus in real bonus

I bonus non sono prelevabili, puoi ritirare le vincite realizzate utilizzando i bonus Bonus Benvenuto Goldbet: 2.050€ Fino a 2050€ sport e casino Per i nuovi registrati: 100% fino a 2.000€ in Bonus Scommesse + 50% del primo deposito fino a 50€ 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni Bonus Benvenuto Lottomatica: 2050€ Fino a 2050€ bonus scommesse e sport Per i nuovi utenti della piattaforma: 100% fino a 50€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 2000€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher

Requisiti di rollover: x6 entro 30 giorni PlanetWin365 Bonus Planetwin365: fino a 2050€ Planetwin365: 2050€ per sport e scommesse Iscrivendoti a PlanetWin365 ricevi: 100% fino a 2000€ in Bonus Scommesse + 100% fino a 50€ in Bonus Sport 2050€ Verifica Deposito minimo: 20€

Requisito di rollover VANTAGGIOSO: x1

Metodi di ricarica esclusi per la promozione: Skrill, Neteller, OnShop, Ricarica Voucher DAZNBet Bonus Daznbet: 200€ Real Bonus Benvenuto Sport 50% fino a 50€ + 150€ Su DaznBet ricevi: 50% fino a 50€ sul primo versamento+ 5€ a settimana fino a 150€ 200€ Verifica Bonus valido per i soli nuovi utenti registrati

Requisiti di rollover applicati alle scommesse sportive

Consulta termini e condizioni sul sito ufficiale FastBet Bonus Benvenuto FastBet Bonus FastBet: 50€ di Bonus Benvenuto scommesse Inserisci il codice BONUSBET in fase di registrazione: ricevi il 50% gratis sul primo deposito fino a 50€ 50€ di Bonus reale Verifica Deposito minimo: 10€

Ricevi il bonus solo se utilizzi: carta di credito, Postepay, Paypal

Ottimi requisiti di puntata: solo x3 entro 7 giorni per convertirlo in real bonus

Il pronostico

Le motivazioni psicologiche potrebbero pesare più dei valori assoluti. Il Galles scende in campo senza alcuna pressione mondiale, ma con una feroce voglia di rivalsa davanti al proprio pubblico per dimostrare che l’eliminazione ai rigori dal playoff con la Bosnia è stata solamente un brutto scherzo del destino. I britannici punteranno sulla consueta intensità fisica e sul fattore campo.

Il Ghana vive invece una crisi d’identità profonda: cinque sconfitte di fila, appena 2 gol fatti e ben 12 subiti in questo parziale horror. Le Black Stars hanno le gambe imballate dai richiami di preparazione e la testa comprensibilmente rivolta al debutto del 18 giugno a Toronto contro Panama. Difficile immaginare una sconfitta dei padroni di casa a Cardiff contro una nazionale che sta faticando a trovare la via della rete e a sviluppare una manovra fluida. Il Galles cercherà di imporre il proprio ritmo senza però strafare, mentre il Ghana baderà prima di tutto a ritrovare solidità difensiva per interrompere l’emorragia di gol subiti. Un buon compromesso sembra essere l’1X+Under 3.5.

Le probabili formazioni di Galles-Ghana

GALLES (4-2-3-1): Darlow; Williams, Rodon, Mepham, DaSilva; Sheehan, Ampadu; Brooks, Broadhead, Thomas; Koumas.

GHANA (3-4-3): Ati-Zigi; Oppong, Djiku, Opoku; Seidu, Partey, Sibo, Rahman; Williams, Semenyo, J. Ayew.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1