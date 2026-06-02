I pronostici di martedì 2 giugno: amichevoli internazionali

I pronostici di martedì 2 giugno, ci sono amichevoli internazionali di preparazione ai Mondiali tra cui Croazia-Belgio

A Fiume si sfidano due potenziali outsider del Mondiale nordamericano che sta per aprire i battenti, Croazia e Belgio. La selezione di Zlatko Dalic vuole ben figurare anche stavolta, anche se sarà complicato bissare i risultati delle ultime due edizioni, terminate rispettivamente con un secondo (Russia 2018) e un terzo posto (Qatar 2022), piazzamenti tutt’altro che scontati per la nazionale di un paese che non arriva a 4 milioni di abitanti.

Modric e compagni si sono qualificati alla rassegna iridata dominando il proprio girone: 7 vittorie in 8 partite, record “sporcato” solo dal pareggio a reti bianche in Repubblica Ceca. La lunga striscia d’imbattibilità della Croazia si è arrestata lo scorso marzo, nell’amichevole con il Brasile di Carlo Ancelotti, che ha avuto la meglio 3-1.

Dall’altra parte Rudi Garcia finora non ha deluso le aspettative: nessuna sconfitta nel girone di qualificazione per un Belgio che è rimasto imbattuto pure nelle ultime due amichevoli con USA (2-5) e Messico (1-1) disputate lo scorso marzo. Undici gare senza sconfitte per Garcia, che è riuscito a far sbloccare dal punto di vista offensivo una nazionale che di qualità lì davanti ne ha davvero in abbondanza: in questo parziale, infatti, il Belgio di gol ne ha realizzati 38.

Il Belgio di Garcia ha dimostrato di essere in grado di bucare la porta avversaria con straordinaria frequenza (38 reti nelle ultime 11 partite). Al contempo, i padroni di casa della Croazia a Fiume difficilmente resteranno a secco, potendo contare su elementi del calibro di Kramaric e Pasalic pronti a colpire. Stuzzicano sia il Gol che il Multigol 2-4: ipotizziamo una partita aperta ma pur sempre di collaudo, dove i ritmi potrebbero calare alla distanza a causa dei numerosi cambi nella ripresa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• MULTIGOL 2-4 in Croazia-Belgio, Amichevole, ore 18:00

Vincenti

GHANA O PAREGGIO (in Galles-Ghana, Amichevole , ore 20:45)

(in Galles-Ghana, Amichevole ore 20:45) MAROCCO (in Marocco-Madagascar, Amichevole , ore 19:00)

(in Marocco-Madagascar, Amichevole ore 19:00) BRESCIA O PAREGGIO (in Brescia-Ascoli, Serie C, ore 21:15)

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Le partite da almeno tre gol complessivi (OVER 2.5)

Marocco-Madagascar, Amichevole, ore 19:00

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Le partite da almeno un gol per squadra (GOL)

Croazia-Belgio , Amichevole, ore 18:00

, Amichevole, ore 18:00 Georgia-Romania, Amichevole, ore 19:00

Comparazione quota totale (over 2.5 + gol): 4.22 GOLDBET ; 4.22 SPORTBET; 4.22 LOTTOMATICA

Il “clamoroso”

• X in Brescia-Ascoli, Serie C, ore 21:15