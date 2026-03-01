Pronostico Gil Vicente-Benfica: ottava volta di fila

Gil Vicente-Benfica è una gara della ventiquattresima giornata della Liga portoghese e si gioca lunedì: dove vederla, formazioni, pronostico

Il Porto ha dieci punti di vantaggio, lo Sporting sei. Anche se il Benfica ancora deve scendere in campo quindi ha la possibilità, ovviamente, di tornare in corsa almeno per il secondo posto che vorrebbe dire preliminare di Champions il prossimo anno. Mourinho uscito dalla coppa questa settimana deve cercare di tornare in corsa, anche se non è semplice.

Momenti alterni per il Benfica, così come per il Gil Vicente, una squadra che ha cinque punti in meno rispetto a quella ospite e che non è del tutto fuori da un posto europeo. Ovviamente i padroni di casa non sono partiti con questo obiettivo, però sono in ballo e vorrebbero ancora continuare a ballare, anche se hanno un score decisamente brutto quando affrontano il Benfica.

Nelle ultime sette uscite, infatti, sono arrivate altrettante sconfitte. Il pareggio non esce quasi mai tra queste due formazioni, segno che tutti attaccano e scendono in campo appunto per conquistare i tre punti. Ma se andiamo a vedere proprio quelle che sono le qualità delle due rose, è evidente che non ci sia partita. Il Benfica, inoltre, fuori casa ha perso solamente una volta in campionato ed è stato sul campo del Porto. Poi sono vittorie e qualche pareggio, segnale di una squadra di molta personalità, come quella del suo allenatore. Quindi anche lunedì sera ci aspettiamo una vittoria esterna.

Come vedere Gil Vicente-Benfica in diretta tv e streaming

La sfida Gil Vicente-Benfica, gara valida per la sedicesima giornata della Liga portoghese, è in programma lunedì alle 21:15. Tutte le partite sono trasmesse in diretta esclusiva su DAZN, che oltre alla Serie A ha acquisito anche i diritti del massimo campionato spagnolo. Il piano Standard ha un costo mensile di 34,99 euro, quello Plus invece di 59,99 euro, ma solamente in caso di sottoscrizione annuale. Con DAZN c’è la possibilità di vedere tutto il campionato italiano ed altri eventi collegati alla piattaforma. Il servizio è offerto sia attraverso un’app per le smart tv, sia attraverso il più classico streaming con pc o tablet.

Comparazione quote

La vittoria del Benfica è quotata 1.60 su Goldbet e Lottomatica. Il segno GOL, invece, ha un valore 2.05 su Goldbet e Lottomatica e 1.90 su Snai.

Il pronostico

Benfica vincente, e ottava vittoria di fila di questa squadra contro il Gil Vicente. Nell’ultimo periodo però gli uomini di Mourinho hanno dimostrato di non essere proprio impenetrabili dietro, e quindi potrebbero concedere qualcosa. Entrambe a segno vale oltre due volte la posta.

Le probabili formazioni di Gil Vicente-Benfica

GIL VICENTE (4-2-3-1): Lucao; Ze Carlos, Buatu, Elimbi, Konan; Ze Carlos, Esteves; De Souza, Garcia, Fernandes; Eduardo.

BENFICA (4-2-3-1): Trubin; Dedic, Araujo, Otamendi, Dahl; Rios, Barreiro; Prestianni, R Silva, Schjelderup; Pavlidis.

POSSIBILE RISULTATO ESATTO: 1-2