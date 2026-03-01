Pronostici Torino-Lazio: marcatore e tiri in porta

Torino-Lazio, il pronostico del match in chiave player building: dal marcatore ai possibili tiratori, ecco tutte le dritte

Reduce dal cambio di guida tecnica, per evitare di farsi risucchiare in modo ancor più impattante nella zona per non retrocedere il Torino ha bisogno di una prestazioni importante al cospetto di una Lazio che ha poco da chiedere ad un campionato anonimo.

Molto più motivati vista la posizione in classifica, i granata proveranno a partire forte per instradare il match nei binari più congeniali alle proprie caratteristiche.

Decisivo contro le big con gol pesanti, Simeone ha la grande chance di fare uno scherzetto ai biancocelesti. Solida e incisiva, la retroguardia di Sarri tende ad andare in difficoltà al cospetto di attaccanti “navigati”, tecnici e istrionici.

Nel contesto di una partita che non si preannuncia comunque molto scoppiettante, la candidatura del “Cholito” come possibile marcatore ha assolutamente un suo perché.

Molto variegato si preannuncia anche il dossier tiratori: vista la loro predisposizione ad andare al tiro con una certa continuità, l’Over 0,5 tiri in porta plus di Vlasic, Isaksen e Zaccagni sono da prendere in considerazione: l’occasione è piuttosto intrigante.

Simeone quasi marcatore con sostituto; Vlasic, Isaksen e Zaccagni Over 0,5 tiro in porta plus si trovano a quota 11,79 su Goldbet.