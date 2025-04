Pronostico Bayern Monaco-Borussia Dortmund: c’è già un padrone

Bayern Monaco-Borussia Dortmund è una partita della ventinovesima giornata di Bundesliga e si gioca sabato alle 18:30: diretta tv, probabili formazioni, pronostico.

Smaltire la delusione per due sconfitte pesantissime in Champions League non sarà facile. Né da un lato, né dall’altro. Certo, il Bayern Monaco, che ha perso “solamente” 2-1 contro l’Inter in casa ha ancora delle possibilità di arrivare in semifinale. Contro il Barcellona invece, ribaltare il 4-0 preso in Spagna, sarà un’impresa difficile, se non impossibile, per il Borussia.

Ventisette punti dividono in classifica le due squadre con la netta sensazione che il prossimo anno i gialloneri in Champions non ci saranno. La zona europea, quella grossa, è distante cinque lunghezze quindi si potrebbe anche fare, ma sabato sera il divario potrebbe anche essere maggiore. Sì, perché il Bayern Monaco – che guida la classifica davanti al Bayer Leverkusen con 6 punti di vantaggio – sa benissimo la squadra di Xabi Alonso non mollerà la presa fino alla fine della stagione. Quindi poco turnover, anche perché molti sono fuori per infortunio, e pensiero, unico e solo, dentro questa partita che potrebbe essere l’ultimo vero ostacolo per tornare a festeggiare lo scudetto dopo il passo falso dell’anno scorso, quando il Bayer riuscì nell’impresa di prendersi il titolo.

Il miglior attacco del campionato contro una difesa che in 28 partite ha preso 43 gol. Diciamo che anche i numeri indicano una gara indirizzata verso i padroni di casa che, come al solito, concederanno qualcosa dietro. Quindi sotto, il nostro pronostico, è quasi scontato.

Come vedere Bayern Monaco-Borussia Dortmund in diretta tv e streaming

Bayern Monaco-Borussia Dortmund è in programma sabato alle 18:30. Si potrà vedere in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non può essere in discussione la vittoria del Bayern Monaco, così come non ci pare possa essere in discussione nemmeno il fatto che il Borussia – visti i regali della difesa bavarese – possa trovare la via del gol durante il match. Quindi, di conseguenza, gara da almeno tre reti complessive e da un gol per squadra. Con vittoria di Kompany.

Le probabili formazioni di Bayern Monaco-Borussia Dortmund

BAYERN MONACO (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Dier, Kim, Stanisic; Kimmich, Palhinha; Olise, Muller, Gnabry; Kane.

HEIDENHEIM (4-2-3-1): Kobel; Ryerson, Can, Anton, Bensebaini; Gross, Chukwuemeka; Adeyemi, Brandt, Bynoe-Gittens; Guirassy.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1