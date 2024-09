Sinner da brividi: come Federer e Nadal

Sinner da brividi: un 2024 straordinario per il tennista azzurro che entra nella storia di questo sport. Ecco l’altro record

Numero uno al mondo, come lui mai nessuno in Italia. Vincitore di un Grande Slam. Un campione amato da tutti che ha fatto della continuità sul campo la sua arma migliore. Jannik Sinner è l’atleta maggiormente in vista in questo momento. Anche per quel brutto fatto che lo ha messo al centro delle cronache mondiali.

L’altra notte ha giocato contro Medvedev agli Us Open. Ma, prima di scendere in campo – così come riporta tennisworlditalia – Sinner era già sicuro di essere entrato, ulteriormente, nella storia del tennis. Un record che otto persone al mondo si possono vantare di aver preso. Un record incredibile. E lui è tra i più grandi.

Sinner, ecco il nuovo record

Un 2024 spettacolare, con la qualificazione alle Atp Finals già conquistata. Ma non è tutto, perché Sinner è riuscito nell’impresa di arrivare almeno ai quarti di finale di tutti gli Slam in un solo anno. Insomma, qualcosa davvero di irripetibile, qualcosa che succede davvero una sola volta nella vita.

I quattro magnifici, vale a dire Federer, Nadal, Djokovic e Alcaraz, più Wawrinka, David Ferrer ed André Agassi. Ovviamente a questi si aggiunge il nostro Sinner, uno dei pochi nella storia a riuscire in questa impresa. Un dato sicuramente esaltante che mette in ulteriore evidenza quella che è l’arma migliore di Jannik, vale a dire quella continuità che pochi atleti nella storia del tennis hanno dimostrato di avere. Sognando di vincere ancora, e tutto quello che è possibile. Sognando di rimanere in vetta per tantissimo tempo com’è giusto che sia per uno come lui. E lasciandosi anche in maniera definitiva alle spalle quella brutta storia che nel corso degli ultimi mesi lo ha messo al centro delle cronache mondiali per una cosa che va oltre lo sport. Lui il suo lo ha fatto, ha chiarito, gli hanno giustamente creduto ed è stato giustamente assolto. Avanti Jannik!