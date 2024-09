Lotto, 4 numeri per 216mila euro: il colpo perfetto

Lotto, 4 numeri e basta per il colpo clamoroso da 216mila euro. Ecco quello che è successo in una delle ultime estrazioni

Un colpo clamoroso con soli 4 numeri. Un colpo da 216mila euro al gioco del Lotto. Incredibile, ma tutto vero, così come anche stavolta ci viene raccontato da Agimeg.it che svela in anteprima le notizie sul gioco in Italia.

Una quaterna, e probabilmente in mezzo, anche se non si conoscono altri dettagli, ci sono finite anche diversi terni e tantissimi ambi. Insomma, colpo da capogiro in Sicilia in questo caso. Sì, perché al Dea Bendata non guarda in quale zona dell’Italia giochi, non guarda cosa giochi: decide tutto lei. Dove andare e cosa far vincere. E, questa vincita si piazza solamente all’ottavo posto in quelle più importanti dell’anno. Sì, avete capito bene: ci sono state sette persone in questo 2024 che hanno vinto più di 216mila euro con il gioco del Lotto.

Lotto, ecco i numeri vincenti

I fatti sono successi ad Adrano, centro in provincia di Catania. Una quaterna giocata, ovviamente, sulla ruota siciliana, quella di Palermo. E il colpo è stato di 216.600euro. Per essere precisi. La giocata anche in questo caso, così come succede sempre quando vi raccontiamo di queste vincite, è stata davvero minima: è bastata una sola schedina di 4 euro per essere felici e contenti. Che colpaccio.

Ma quali sono stati i numeri fortunati? Eccovi serviti: 39-45-50-55. Magari è stato un sogno, magari sono stati numeri che il signore o la signora in questione ha sempre giocato. Non sappiamo altri dettagli come detto, ma tutto può essere, come sappiamo. Ma quando è stata realizzata la vincita più alta dell’anno e dove? Bene, lo scorso 22 luglio a Quarrata in provincia di Pistoia con il gioco del Lotto sono stati portati a casa oltre 1,2 milioni di euro. Una cifra enorme, forse troppo. Un sogno vero e proprio.