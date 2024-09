Galles-Turchia, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Galles-Turchia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

Dopo l’ottimo Europeo la Turchia di Vincenzo Montella punta a fare bene anche in Nations League. Obiettivo dichiarato della selezione guidata dal tecnico italiano la promozione in Lega A: il girone di Lega B in cui è stata sorteggiata, del resto, non sembra particolarmente insidioso. Montenegro e Islanda sono alla portata di Calhanoglu e compagni, un po’ più ostico invece il Galles, che la Turchia affronterà già nella prima giornata.

Montella, dicevamo, ha fatto davvero un buon lavoro da quando è diventato commissario tecnico ed i frutti si sono visti in Germania, dove la sua rappresentativa si è spinta fino ai quarti di finale, arrendendosi all’Olanda dopo una partita combattutissima (2-1). L’ex allenatore di Fiorentina e Milan ha dimostrato di avere coraggio, dando sin da subito fiducia ai due giovani talenti di questa nazionale, Yildiz e Guler, che militano rispettivamente nella Juventus e nel Real Madrid. Il Galles, invece, non ha partecipato ad Euro 2024 dopo aver perso la finale playoff con la Polonia lo scorso marzo. Sconfitta (ai rigori) che ha sostanzialmenye segnato la fine della gestione Page, sostituito in estate dall’ex attaccante di Liverpool, City e West Ham Craig Bellamy. I Dragoni non scendono in campo da giugno: il pareggio a reti bianche con Gibilterra e la sconfitta roboante con la Slovacchia (4-0) hanno determinato l’esonero dell’ormai ex commissario tecnico.

Come vedere Galles-Turchia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Galles e Turchia è in programma giovedì alle 20:45 al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Il match sarà trasmesso in diretta streaming, gratuitamente, da UEFA TV, la piattaforma streaming del massimo organo del calcio europeo che in passato ha anche trasmesso le fasi finali dei tornei internazionali giovanili e diverse partite della Youth League.

ISCRIVITI al canale TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici last minute esclusivi anche su MARCATORI, TIRI E AMMONITI: CLICCA QUI

Comparazione quote

Il segno X2 è quotato a 1.37 su Goldbet e Lottomatica e a 1.40 su Snai. Il segno “Gol” è quotato invece a 1.85 su Goldbet e Lottomatica e a 1.83 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

GOLDBET – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

– Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ SNAI – 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro PIÙ INFO

– 15 euro free + 50% sul primo deposito fino a 30 euro LOTTOMATICA – Fino a 2550€ sport e casinò con 100% sul primo deposito sport fino a 500€ PIÙ INFO

Il pronostico

Gli ultimi due precedenti tra queste due nazionali sono abbastanza recenti, essendosi scontrate nel girone di qualificazione ad Euro 2024. La Turchia ebbe la meglio in casa, mentre a Cardiff finì 1-1. Leggera preferenza per la selezione di Montella, ma il Galles è appena ripartito da un nuovo allenatore, ha entusiasmo e davanti al proprio pubblico è sempre temibile: come avvenne lo scorso novembre, è probabile che entrambe andranno a segno almeno in un’occasione.

Le probabili formazioni di Galles-Turchia

GALLES (3-4-2-1): Ward; Rodon, Cabango, Davies; Roberts, James, Ampadu, Williams; Wilson, Johnson; Matondo.

TURCHIA (5-4-1): Günok; Muldur, Ayhan, Akaydin, Demiral, Kadioglu; Arda Guler, Ozcan, Calhanoglu, Yildiz; Yilmaz.

POSSIBILE RISULTATO: 1-1