Francia-Italia, Nations League: diretta tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico

Francia-Italia è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, tv in chiaro, probabili formazioni, pronostico.

Luciano Spalletti non ha avuto problemi ad ammettere di aver passato una brutta estate. Troppa l’amarezza in seguito alla deludente spedizione della nostra nazionale all’Europeo tedesco, terminata agli ottavi dopo una sconcertante prestazione con la Svizzera, in cui la sua Italia è stata disastrosa. Non che ai gironi gli azzurri avessero incantato: battuta a fatica l’Albania all’esordio, sono stati presi a pallate dalla Spagna (pur perdendo soltanto 1-0) ed hanno superato il turno grazie al pari raggiunto all’ultimo respiro nella sfida con la Croazia.

Sul banco degli imputati c’è finito anche lo stesso Spalletti: i continui cambiamenti a livello tattico da parte del tecnico toscano hanno evidenziato una certa confusione ed è anche per questo che l’ex allenatore di Roma, Inter e Napoli in una delle ultime conferenze stampa ha dichiarato che dalla partita di Nations League con la Francia si giocherà sempre con la difesa a tre. Il match del Parco dei Principi, in ogni caso, dovrà rappresentare l’alba di un nuovo inizio per un’Italia che ha l’obbligo di non fallire per la terza volta di fila la qualificazione ai prossimi Mondiali. In quest’ottica sarà importante fare bene anche in Nations League: il girone, del resto, è abbastanza impegnativo, visto che oltre ai Bleus c’è anche il Belgio di De Bruyne (l’altra selezione è Israele), ed approdare alla fase ad eliminazione diretta – passano le prime due – non è scontato.

Per gli azzurri è un “nuovo” inizio

Non mancano i nomi nuovi tra i convocati di Spalletti: oltre al rientrante Tonali, di nuovo a disposizione dopo la squalifica, il ct ha convocato tra gli altri anche Kean, Udogie, Okoli e Brescianini.

Il neoattaccante della Fiorentina, autore di ben 3 gol in 5 gare coi viola, dovrebbe partire dal 1′ in coppia con Retegui, mentre a centrocampo giocheranno Frattesi, Fagioli e Pellegrini. Niente da fare per Barella, che ha dovuto rinunciare alla convocazione per via dell’operazione al naso. E la Francia? Didier Deschamps a Euro ’24 non è riuscito a zittire i più critici: Mbappé e compagni non hanno incantato, ma sono comunque arrivati in semifinale, perdendo 2-1 coi futuri campioni della Spagna. Un percorso che a quanto pare non è dispiaciuto alla federazione transalpina, che ha deciso di confermate il commissario tecnico. La voglia di riscatto è tanta e sarà la Francia delle grandi occasioni quella che affronterà l’Italia: nel tridente d’attacco Deschamps schiererà il trio Thuram-Dembélé-Mbappé, con Griezmann nel ruolo di mezzala accanto a Zaire-Emery e Tchouaméni.

Come vedere Francia-Italia in diretta tv e in streaming

La sfida tra Francia e Italia è in programma venerdì alle 20:45 al Parco dei Principi di Parigi, in Francia. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta prevista su Rai 1. Il match sarà visibile anche in streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Comparazione quote

La vittoria della Francia è quotata a 1.68 su Goldbet e Lottomatica e a 1.65 su Snai. Il segno “Under 2.5” è quotato invece a 1.90 su Goldbet, Lottomatica e a 1.85 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.

Il pronostico

L’Italia non batte la Francia dal 2008, che è anche l’anno dell’ultima sfida ufficiale tra le due selezioni. Da quel momento azzurri e Bleus si sono affrontati soltanto in amichevole, con la Francia che ha sempre avuto la meglio, non segnando mai meno di 2 gol. La nazionale di Spalletti, uscita con le ossa rotte dall’Europeo, ha bisogno di ritrovare fiducia ma soprattutto un’identità ed è improbabile che possa farlo contro una selezione del calibro della Francia, che pur deludendo a livello di gioco – in Germania si è affidata come al solito alla qualità dei singoli – in questo momento ha più certezze (e soprattutto qualità). Il fatto che Spalletti scelga una coppia d’attacco inedita (Kean-Retegui) e che la squadra di Deschamps abbia brillato più nella propria metà campo che in quella avversaria ad Euro 2024 fa pensare ad una sfida da meno di 3 gol totali.

Le probabili formazioni di Francia-Italia

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Koundé, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez; Zaire-Emery, Tchouaméni, Griezmann; Dembélé, Mbappé, Thuram.

ITALIA (3-5-2): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni; Cambiaso, Frattesi, Fagioli, Pellegrini, Dimarco; Kean, Retegui.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0