Scippo alla Ferrari, maxi accordo: annuncio vicinissimo

Scippo alla Ferrari: maxi accordo trovato e annuncio ufficiale vicinissimo. Niente da fare per Vasseur che non riesce nel colpo grosso

A Vasseur stavolta il colpo grosso non riesce. Dopo Hamilton la Ferrari sembrava potesse prendere anche quell’ingegnere che avrebbe potuto dare una mano l’anno prossimo, ma non sarà così, almeno stando alle informazioni che proprio in queste ore sono state riportate dal Daily Mail.

C’è da dire però una cosa. La Rossa da un poco di tempo si era defilata dalla questione, perché non voleva dare tutto quel via libera che Newey voleva. Carta bianca e un ingaggio faraonica e se sulla seconda cosa si sarebbe potuto anche trattare, dei problemi sono sorti nel momento in cui l’ex Red Bull avrebbe avanzato delle pretese che per una scuderia come quella italiana sarebbero state difficili da accettare. E dopo una serie di riflessioni, spiegano dall’Inghilterra, con l’ipotesi anche di ritirarsi dalla scena, Newey ha preso una decisione definitiva.

Scippo alla Ferrari, Newey all’Aston Martin

“Sino all’ultimo l’ex direttore tecnico è stato in bilico tra l’Aston Martin, un ritiro definitivo o la pazza idea di tentare un’avventura ‘da zero’ ricostruendo completamente un team (e in questo senso si erano fatte avanti Williams e Alpine)” si legge su formulapassion.it, ma adesso sembra avere definitivamente sciolto ogni riserva. Ripartirà dalla Aston Martin, che gli ha regalato tutto quello che ha chiesto.

“L’Aston Martin invece lo accoglierà come un genio assoluto, come ciliegina sulla torta di un progetto che non ha badato a spese per rinforzare l’organigramma tecnico”. Il direttore tecnico inoltre ha già visitato, si legge ancora, quello che è il centro della scuderia a Silverstone nello scorso giugno. Quindi manca solamente l’annuncio ufficiale sulla questione. Addio Ferrari insomma, che forse, e speriamo, dopo la strategia in gara azzeccata domenica a Monza, potrebbe non avere bisogno di un altro uomo dietro le quinte. Bastano e avanzano quelli che già ci sono per sperare di sognare il prossimo anno e magari, vincere in questa stagione, il Mondiale Costruttori. La classifica si è accorciata sensibilmente e con un poco di fortuna anche la Rossa potrebbe tornare decisamente in corsa.