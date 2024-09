Belgio-Israele, Nations League: streaming gratis, probabili formazioni, pronostico

Belgio-Israele è una partita valida per la prima giornata della fase a gruppi della Nations League e si gioca venerdì alle 20:45: statistiche, streaming gratis, probabili formazioni, pronostico.

A occhio e croce, il girone di ferro di questa Nations League sembra essere quello 3, in cui oltre alla Francia ci sono anche l’Italia di Luciano Spalletti e il Belgio. La lotta per i primi due posti – a partire dall’edizione 2024-25, con l’introduzione dei quarti di finale, avanzerà alla fase ad eliminazione diretta anche la seconda classificata; l’ultima invece, come accadeva in passato, retrocederà in Lega B – promette dunque scintille.

Sarà importante, in vista degli scontri diretti, non perdere punti con la probabile “cenerentola” del girone, che non potrebbe essere che Israele.

Belgio senza Lukaku

Pertanto i Diavoli Rossi, guidati dal commissario tecnico di origini calabresi Domenico Tedesco, non possono proprio permettersi di sbagliare l’esordio, che giocheranno in campo neutro per motivi di ordine pubblico (non si gioca a Bruxelles ma a Debrecen, in Ungheria). Nonostante si sia affidato ad un allenatore giovane e dalle idee moderne, il Belgio non ha affatto brillato durante l’Europeo tedesco, abbandonato agli ottavi di finale dopo la sconfitta di misura con la Francia. La selezione israeliana invece non era presente a Euro 2024 e la sua ultima partita ufficiale risale allo scorso marzo, quando si arrese 4-1 all’Islanda nel playoff. Da quel momento in poi gli uomini di Ran Ben Simon hanno disputato solo amichevoli, perdendo 3-0 con l’Ungheria e strapazzando 4-0 la Bielorussia.

Nel Belgio non c’è Lukaku, appena trasferitosi al Napoli, e neppure Courtois: il portiere del Real Madrid ormai è ai ferri corti con il commissario tecnico dopo la mancata convocazione per Euro 2024. Nessun problema, invece, per i vari De Bruyne, Doku e Openda, che dovrebbero partire dal 1′.

Come vedere Belgio-Israele in diretta tv e in streaming

Belgio-Israele è in programma giovedì alle 20:45 al Nagyerdei Stadion di Debrecen, in Ungheria.

Il pronostico

Il Belgio spesso delude contro le big e nelle grandi rassegne internazionali ma non sbaglia quasi mai le sfide con selezioni alla portata ed anche per questo motivo è rimasto ai vertici del ranking FIFA. Tedesco ne approfitterà per fare degli esperimenti ma la vittoria dei Diavoli Rossi non sembra essere in discussione. Il numero dei gol complessivi potrebbe essere superiore a due.

Le probabili formazioni di Belgio-Israele

BELGIO (4-3-3): Casteels; Castagne, Faes, Debast, Theate; De Bruyne, Onana, Saelemaekers; Bakayoko, Openda, Doku.

ISRAELE (4-3-3): Glazer; Dasa, Shlomo, Nachmias, Grouper; Safuri, Lavi, Gordana; Biton, Zahavi, Peretz.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1