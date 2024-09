US Open, nel singolare femminile è tempo di semifinali: pronostici giovedì 5 settembre

US Open, la Sabalenka affronta la sorprendente Navarro mentre promette scintille la sfida tra Pegula e Muchova: notizie e pronostici.

A New York siamo alle battute finali. Un’altra edizione dello US Open sta per andare in archivio: nella notte tra giovedì 5 e venerdì 6 sono in programma le due semifinali del singolare femminile. La grande favorita è indubbiamente la numero 2 al mondo, Aryna Sabalenka, che nella Grande Mela potrebbe vincere il suo terzo Slam (finora ha messo in bacheca due Australian Open). La potente tennista bielorussa ha sfiorato la vittoria lo scorso anno, ma in finale si arrese in 3 set (2-6 6-3 6-2) alla beniamina di casa Coco Gauff.

Tra lei e l’ultimo atto dell’Open degli Stati Uniti, oggi, c’è un’altra statunitense, in questo caso la sorprendente Emma Navarro, che nel 2024 ha fatto passi da gigante, arrivando a sfiorare per la prima volta in carriera la top 10 (attualmente è 12esima, ma a partire dalla prossima settimana sarà almeno ottava). La Navarro finora è stata solidissima e negli ultimi due turni ha sovvertito i pronostici che la vedevano sfavorita, eliminando prima la campionessa in carica Gauff e poi la spagnola Badosa. Due i precedenti con la Sabalenka.

Lo scorso giugno, sulla terra, la nativa di Minsk ebbe la meglio in due set, mentre qualche mese prima ad Indian Wells, si impose l’americana dopo tre set molto lottati. Navarro è in grado di ripetere quell’impresa? Secondo noi no: in California, infatti, si giocava su un cemento decisamente più lento rispetto a quello di Flushing Meadows e poi la Sabalenka non era fisicamente al 100%. Stavolta sarà complicatissimo per la Navarro mandare fuori ritmo la bielorussa, ma soprattutto non riuscirà a contrastare i suoi colpi potentissimi.

Pegula e Muchova di nuovo di fronte a distanza di pochi giorni

Nell’altra semifinale si sfidano la numero 6 al mondo, Jessica Pegula, e la numero 52, Karolina Muchova. Per i bookie la favorita è la statunitense, ma la ceca con la sua tecnica ed il suo tennis molto vario non è da sottovalutare.

Pegula si è appena preso lo scalpo della numero 1 al mondo, Iga Swiatek, che ha mostrato nuovamente i suoi limiti sul cemento. Non era la prima volta per l’americana, che in passato aveva già avuto la meglio tre volte sulla polacca. Per la giocatrice di Buffalo resta un’estate fantastica, dal momento che già nel Wta 1000 di Cincinnati aveva raggiunto la finale (poi persa con la Sabalenka). Questa sarà la sua prima semifinale Slam, un traguardo che la Pegula, 30 anni compiuti a febbraio, non aveva mai tagliato in carriera.

La sua costante però potrebbe essere messa a dura prova dalla Muchova, che come nella passata edizione ha staccato un pass per le semifinali e sogna la sua seconda finale Slam dopo quella giocata nel 2023 al Roland Garros. La ceca, giustiziera dell’azzurra Paolini agli ottavi, non ha ancora perso neanche un set.

Nell’unico precedente con la Pegula, qualche settimana fa a Cincinnati, ha alzato bandiera bianca dopo 3 set ed è per questo che ipotizziamo una gara dal copione simile anche a New York.

US Open: possibili vincenti

Sabalenka in Navarro-Sabalenka

Pegula in Pegula-Muchova

I pronostici sui games

Navarro-Sabalenka (under 22.5)

Pegula-Muchova (over 21.5)

Comparazione quote

La vittoria di Pegula è quotata a 1.57 su Goldbet e Lottomatica e a 1.60 su Snai. Il segno “Under 22.5” in Navarro-Sabalenka è quotato invece a 1.52 su Goldbet e Lottomatica e a 1.50 su Snai.

Maggiori informazioni sui bonus

Se sei un nuovo utente per confrontare le quote in modo esaustivo può essere utile analizzare anche l’eventuale bonus applicato dagli stessi operatori sulle nuove registrazioni.